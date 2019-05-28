Скільки коштував банкет на весіллі Потапа і Насті Каменських: приголомшливі дані

Не минуло й тижня після розкішного весілля співачки Насті Каменських та репера Потапа, як у ЗМІ заговорили про суму, яку витратили наречені за церемонію. Андрій Данилко стверджує, що тільки банкет обійшовся парі у близько 3 мільйони гривень.

Про це артист, який був запрошеним гостем на весіллі, повідомив у коментарі журналістам StarHit. Андрій Данилко зізнався, що "весілля було платоспроможним". Тільки банкет у ресторані Fabius коштував 2,86 мільйона гривень.

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За інформацією ЗМІ, церемонія одруження пройшла біля стильної арки, встановленій на фоні розкішного лісу. А от частували гостей Настя Каменських та Потап у великій скляній альтанці, поряд з якою встановили великі екрани. На урочистий захід прийшли чи не всі представники українського шоу-бізнесу, тому для них наречені склали особливе меню. Пригощали вітчизняний бомонд холодними закусками, салатом "Капрезе", хруcтким восьминогом, камчатськими крабами, фуа-грою та іншими делікатесами.

Окрім цього, Андрій Данилко розповів, що під час весілля він заспівав для Насті та Потапа кілька пісень. Це було одне із прохань молодої, які Вєрка Сердючка не могла проігнорувати. Серед пісень, які прозвучали на весіллі, були знані хіти артистки та навіть "Попа как у Кім" з нового репертуару Каменських.

Поява Вєрки було бажанням Насті. Та й це вже скоріше традиція: на нормальній тусовці повинна співати Сердючка – не двійник якийсь. Звичайно, ніколи б не взяв з них гроші. Тут навіть справа не в подарунку, а в тому, що люди шукають емоції, гарний настрій,

– розповів Андрій Данилко.

Артист мав змогу поспілкуватись з Настею Каменських. За його словами, співачка дуже хоче мати дітей, про що зізнавалась не в одному інтерв'ю.

"Будь-яка дівчинка цього хоче. Коли ми у перервах між зніманням базікали, Настя казала, що їй хочеться діток. І це природне бажання. Не завжди виходить поєднувати нормальне життя й успішну кар'єру. Сподіваюся, вони це зможуть зробити", – додав Андрій Данилко.

Що відомо про весілля Насті Каменських та Потапа?

У день урочистої церемонії, 23 травня, Потап і Настя Каменських офіційно оголосили, що одружуються. Зробили це завдяки кліпу "Константа", в якому пара постала у весільних вбраннях.

Весільна церемонія пройшла неподалік від Києва у ресторані Fabius. Для довгоочікуваної церемонії Настя Каменських обрала приталену сукню із колекції Luxury Bridal Store. Водночас Потап красувався у світлому класичному костюмі.

Серед запрошених гостей був чи не весь український шоу-бізнес. Зокрема, Катя Осадча і Юрій Горбунов, Дмитро Ступка з дружиною Поліною, Надя Дорофеєва та Володимир Дантес, "Позитив" з дружиною, Камалія і мільярдер Мохаммад Захур, Вєрка Сердючка, Руслан Квінта з дружиною ді-джеєм Nana, Ірина Горова, Юрій Нікітін та Ольга Горбачова. Кожен із гостей мав змогу привітати закоханих наречених, а Тіна Кароль подарувала їм неймовірно чуйний виступ.

Наразі Настя Каменських і Потап вирушили у медовий місяць. За словами співачки, її новоспечений чоловік подарував після весілля літак.Саме на ньому пара вирушила до Туреччини, де насолоджується морськими пейзажами на пляжі.