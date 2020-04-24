24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Скільки коштує одне слово Тома Круза у фільмі: приголомшлива сума

- Читать новость на русском
Том Круз
Том Круз / Фото: Getty Images

Том Круз є одним із найпопулярніших та найдорожчих голлівудських акторів. Стало відомо, що за кожне слово, сказане у фільмі, він отримує 7 тисяч доларів.

Світ кінематографу передбачає великі інвестиції та гонорари всесвітньо відомим зіркам. Він цікавий для пізнання, адже щоразу ми дізнаємося нові, інколи навіть вражаючі речі. Наприклад, портал CinemaBlend опубілкував інформацію щодо того, скільки деякі актори отримують за кожне сказане слово на знімальному майданчику. 

Читайте також: Геллі Беррі розповіла, як ледь не загинула на зйомках фільму про Джеймса Бонда

Розрахунки щодо Тома Круза видання робило на основі всіх проєктів, у яких він встиг взяти участь протягом 40 років.

Виявилося, що кіностудіями, які прагнуть бачити зірку "Місії нездійсненної" у своїх стрічках, доводиться платити йому за кожне слово 7 тисяч доларів. Таким чином, за 10 секунд роботи в кадрі він отримує 200 тисяч доларів.  Окрім гонорару, знаменитість часто отримує відсоток від прокату фільмів.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Tom Cruise (@tomcruise)

Також у матеріалі йдеться про те, що одне слово Курта Рассела вартує 5 600 доларів, а Джонні Деппа – 4 800. Що ж, улюбленці мільйонів справді заробляють приголомшливі суми, адже, якщо брати до уваги дані розрахунки, то за одну кінороботу вони отримують декілька сотень мільйонів доларів.

 

Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Том Круз Кіно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Найкращі іноземні фільми, які варто переглянути на онлайн-кінофестивалях
сьогодні , 13:40 Найкращі іноземні фільми, які варто переглянути на онлайн-кінофестивалях
Єлизавета Герасимюк
Вихідні дні-2020: календар свят в Україні
сьогодні , 09:22 Вихідні дні-2020: календар свят в Україні
Квітослава Туз