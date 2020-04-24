Скільки коштує одне слово Тома Круза у фільмі: приголомшлива сума

Том Круз є одним із найпопулярніших та найдорожчих голлівудських акторів. Стало відомо, що за кожне слово, сказане у фільмі, він отримує 7 тисяч доларів.

Світ кінематографу передбачає великі інвестиції та гонорари всесвітньо відомим зіркам. Він цікавий для пізнання, адже щоразу ми дізнаємося нові, інколи навіть вражаючі речі. Наприклад, портал CinemaBlend опубілкував інформацію щодо того, скільки деякі актори отримують за кожне сказане слово на знімальному майданчику.

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Розрахунки щодо Тома Круза видання робило на основі всіх проєктів, у яких він встиг взяти участь протягом 40 років.

Виявилося, що кіностудіями, які прагнуть бачити зірку "Місії нездійсненної" у своїх стрічках, доводиться платити йому за кожне слово 7 тисяч доларів. Таким чином, за 10 секунд роботи в кадрі він отримує 200 тисяч доларів. Окрім гонорару, знаменитість часто отримує відсоток від прокату фільмів.

Також у матеріалі йдеться про те, що одне слово Курта Рассела вартує 5 600 доларів, а Джонні Деппа – 4 800. Що ж, улюбленці мільйонів справді заробляють приголомшливі суми, адже, якщо брати до уваги дані розрахунки, то за одну кінороботу вони отримують декілька сотень мільйонів доларів.