Скільки коштує сукня дизайнерки-дебютантки Ольги Сумської

Народна артистка України у грудні презентувала першу колекцію одягу під назвою RIDNA. У сукнях вона поєднала сучасний крій та національний орнамент. Ольга Сумська розповіла, що вартість її вбрання становить від п'ятиста до тисячі доларів.

Нещодавно у Національному музеї українського народного декоративного мистецтва пройшла гучна прем'єра Ольги Сумської як художника-модельєра. Вона створила власну комекцію шовкових суконь з авторськими квітковими принтами, виконаними за мотивами картин Катерини Білокур.

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У програмі "Світське життя" артистка зізналася, що вартість її розкішних суконь з авторським принтом варіюється від 500 до 1000 доларів. А самій зірці довелося вкласти в колекцію не менше 5 тисяч доларів.

На подіум дебютної колекції з'явилися представниці українського шоу-бізнесу та навіть молодша дочка акторки Аня. Дівчинка, яка цьогоріч розпочала навчання на театральному факультеті Київського національного університету ім. Карпенка-Карого, розповіла, що обирала сукню для виходу самостійно, адже саме вона символізує юність та дівочу ніжність.



Донька Ольги Сумської Аня у вбранні RIDNA / Instagram / @olgasumska

Колекція підкреслює дівочість, цноту і зрілість, отже, вона для жінок від 17 і до нескінченосі,

– переконує Ольга Сумська.



Колекція Ольги Сумської RIDNA / Instagram / @olgasumska

Назва RIDNA для колекції народилася відразу. Як розповіла Ольга, в її душі було саме це слово, і ніяке інше. Одяг Сумської розрахований для жінок різного віку. Акторка пояснює, якщо "згадати українські традиції, одяг передавали з покоління у покоління".



Колекція Ольги Сумської RIDNA / Instagram / @olgasumska



Колекція Ольги Сумської RIDNA / Instagram / @olgasumska