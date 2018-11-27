Скільки українців не прочитало жодної книги за весь рік: невтішні дані

Згідно з даними всеукраїнського дослідження "Ukrainian Reading Publishing Data 2018", 62% українців прочитали бодай одну книгу за 2018 рік. Однак існує і сумна статистика – 36% українців не прочитало жодної книги. Причиною назвали відсутність мотивації.

Нове дослідження було організоване культурно-видавничим проектом "Читомо" спільно з цифровим видавництвом GUTENBERGZ, а також з Українським центром економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова.

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Скільки українців читають книги

Нові дані свідчать, що лише 8% респондентів читають друковані книжки щодня, кілька разів на тиждень – 16%, кілька разів на місяць – 19%, декілька разів на рік – 22%. Також було з’ясовано, що 62% українців прочитали за цей рік хоча б одну книгу віком від 15 до 59 років. Однак знайшлись і ті, хто не мав у своїх руках жодної друкованої книжки, опублікованої українськими видавництвами, – таких дослідники нарахували 56% опитаних. Щодо тих, хто взагалі не читає книги – число становить 36% українців.



Скільки українців читають книги: дослідження / "Читомо"

Читання у вільний час

Щодо видів дозвілля респондентів, то читання займає п'яту позицію у рейтингу. На першому місці став перегляд телевізійних програм, якому українці віддають найбільшу перевагу. Друге місце стосується прочитання новин в ЗМІ (в тому числі й інтернет-ЗМІ), третє – час у соціальних мережах. Четверте місце зайняло прослуховування радіо. За результатами дослідження, головна причина, через яку українці не читають книжки – це відсутність мотивації.

Мова прочитання

Додатково було виявлено, що для 45% респондентів сьогодні не принципово, якою мовою видана книжка. 24% респондентів читають українською, і 28% – російською.



Скільки українців читають книги: дослідження / "Читомо"

Електронні книги

Порівнюючи з минулими роками, опитування показали, що респонденти тепер частіше користуються для читання книг електронними носіями. Щодня електронними та аудіокнигами користуються 4% опитаних, кілька разів на тиждень – 11%,

кілька разів на місяць –10%, декілька разів на рік − 10%, а ніколи не читають іне слухають на цифрових носіях 65% опитаних.