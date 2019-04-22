Скільки заробили топ-10 найбагатших акторів 2019 року

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Топ-10 найбагатших акторів 2019 року
Топ-10 найбагатших акторів 2019 року / Колаж: LifeStyle 24

Ні для кого не секрет, що голлівудські актори заробляють шалені гроші навіть за епізодичні ролі у фільмах чи серіалах. Однак ніхто з зірок не називає точних цифр, поки справа не доходить до рейтингів у авторитетних виданнях. Так, нещодавно стало відомо, хто з акторів потрапив у рейтинг топ-10 найбагатших і скільки вони заробили.

Список топ-10 найбагатших акторів станом на 2019 рік опублікувало видання Telegraf. Згідно з їхніми рейтингами у десятку потрапили знаменитості, які заробляють від 400 мільйонів до 3,2 мільярда доларів.

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Топ-10 найбагатших акторів 2019 року

10. Сільвестер Сталлоне – 400 мільйонів доларів

Зірка фільмів "Рембо", "Кобра" і "Роккі" посів останнє місце у рейтингу, заробивши у 2018 році близько 400 мільйонів доларів. 

Сильвестер Сталлоне
Сильвестер Сталлоне / Instagram / @officialslystallone

9. Арнольд Шварценеггер – 400 мільйонів доларів

Заробітки актора, всесвітню популярність якому принесла головна роль у фільмі "Термінатор", не на багато випереджають Сильвестера Сталлоне, однак все-таки йому вдалося зайняти 9 місце у списку. 

Арнольд Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер / Instagram / @schwarzenegger

8. Мері-Кейт та Ешлі Олсен – 400 мільйонів доларів 

Головні героїні сімейного фільму "Двоє: я і моя тінь" розмістилися на 8 місці, заробивши також трохи більше, ніж 400 мільйонів доларів. 

Сестри Олсен
Мері-Кейт та Ешлі Олсен / Instagram / @marykateandashleyo

7. Амітабх Баччан – 400 мільйонів доларів

Одному із найпопулярніших акторів індійського кіно вдалося випередити навіть голлівудських акторів. Незважаючи на те, що його заробіток також складає 400 мільйонів доларів, він посів у списках найбагатших акторів сьоме місце.


Амітабх Баччан / Instagram / @amitabhbachchan

6. Мел Гібсон – 425 мільйонів доларів

Зірка фільмів "Хоробре серце" і "Смертельна зброя" з невеликим відривом відзначився більшим заробітком, ніж попередня четвірка. Саме тому зайняв шосте місце у рейтингу. 

Мел Гібсон
Мел Гібсон / Instagram / @melgibson_fanpage

5. Джордж Клуні – 500 мільйонів доларів

Закрити топ-5 найбагатших акторів 2019 року випала честь Джорджу Клуні. "Від заходу до світанку", "Бетмен і Робін" і "Швидка допомога" – саме у цих картинах актор зіграв свої найвизначніші ролі на початку кар'єри

Джордж Клуні
Джордж Клуні / Instagram / @giltman

4. Том Круз – 570 мільйонів доларів

56-річний Том Круз добряче закріпися у перший п'ятірці найбагатших акторів. У 2018 році він зіграв головну роль у фільмі "Місія неможлива: Фолаут". Не виключено, що саме ця картина принесла йому найбільший дохід. 

Том Круз
Том Круз / Instagram / @tomcruise

3. Шахрух Хан – 600 мільйонів доларів

У першу трійку ввірвався індійський актор, телеведучий та продюсер. У 2018 році він зіграв головну роль у драматичному індійському фільмі Zero ("Нуль"). У Боллівуді кінокартина користувалася неабияким успіхом. Тому, ймовірно, своїм заробіткам він може завдячувати саме їй. 


Шахрух Хан / Фото з відкритих джерел

2. Тайлер Перрі – 600 мільйонів доларів

На другому місці опинився американський актор Тайлер Перрі, однак його статки за 2018 рік виявилися приблизно однаковими з Шахрух Ханом.

Тайлер Перрі
Тайлер Перрі / Instagram / @tylerperry

1. Опра Уінфрі – 3,2 мільярда доларів

Тріумфаторкою рейтингу стала телеведуча Опра Уінфрі. Їй вдалося випередити свого попередника майже у шість разів. Згідно з даними, у 2018 році вона зробила 3,2 мільярда доларів.

Опра Уінфрі
Опра Уінфрі / Фото з відкритих джерел 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Кіно Голлівуд Джордж Клуні Опра Уінфрі Арнольд Шварценеггер
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