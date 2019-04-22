Скільки заробили топ-10 найбагатших акторів 2019 року
Ні для кого не секрет, що голлівудські актори заробляють шалені гроші навіть за епізодичні ролі у фільмах чи серіалах. Однак ніхто з зірок не називає точних цифр, поки справа не доходить до рейтингів у авторитетних виданнях. Так, нещодавно стало відомо, хто з акторів потрапив у рейтинг топ-10 найбагатших і скільки вони заробили.
Список топ-10 найбагатших акторів станом на 2019 рік опублікувало видання Telegraf. Згідно з їхніми рейтингами у десятку потрапили знаменитості, які заробляють від 400 мільйонів до 3,2 мільярда доларів.
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Топ-10 найбагатших акторів 2019 року
10. Сільвестер Сталлоне – 400 мільйонів доларів
Зірка фільмів "Рембо", "Кобра" і "Роккі" посів останнє місце у рейтингу, заробивши у 2018 році близько 400 мільйонів доларів.
Сильвестер Сталлоне / Instagram / @officialslystallone
9. Арнольд Шварценеггер – 400 мільйонів доларів
Заробітки актора, всесвітню популярність якому принесла головна роль у фільмі "Термінатор", не на багато випереджають Сильвестера Сталлоне, однак все-таки йому вдалося зайняти 9 місце у списку.
Арнольд Шварценеггер / Instagram / @schwarzenegger
8. Мері-Кейт та Ешлі Олсен – 400 мільйонів доларів
Головні героїні сімейного фільму "Двоє: я і моя тінь" розмістилися на 8 місці, заробивши також трохи більше, ніж 400 мільйонів доларів.
Мері-Кейт та Ешлі Олсен / Instagram / @marykateandashleyo
7. Амітабх Баччан – 400 мільйонів доларів
Одному із найпопулярніших акторів індійського кіно вдалося випередити навіть голлівудських акторів. Незважаючи на те, що його заробіток також складає 400 мільйонів доларів, він посів у списках найбагатших акторів сьоме місце.
Амітабх Баччан / Instagram / @amitabhbachchan
6. Мел Гібсон – 425 мільйонів доларів
Зірка фільмів "Хоробре серце" і "Смертельна зброя" з невеликим відривом відзначився більшим заробітком, ніж попередня четвірка. Саме тому зайняв шосте місце у рейтингу.
Мел Гібсон / Instagram / @melgibson_fanpage
5. Джордж Клуні – 500 мільйонів доларів
Закрити топ-5 найбагатших акторів 2019 року випала честь Джорджу Клуні. "Від заходу до світанку", "Бетмен і Робін" і "Швидка допомога" – саме у цих картинах актор зіграв свої найвизначніші ролі на початку кар'єри
Джордж Клуні / Instagram / @giltman
4. Том Круз – 570 мільйонів доларів
56-річний Том Круз добряче закріпися у перший п'ятірці найбагатших акторів. У 2018 році він зіграв головну роль у фільмі "Місія неможлива: Фолаут". Не виключено, що саме ця картина принесла йому найбільший дохід.
Том Круз / Instagram / @tomcruise
3. Шахрух Хан – 600 мільйонів доларів
У першу трійку ввірвався індійський актор, телеведучий та продюсер. У 2018 році він зіграв головну роль у драматичному індійському фільмі Zero ("Нуль"). У Боллівуді кінокартина користувалася неабияким успіхом. Тому, ймовірно, своїм заробіткам він може завдячувати саме їй.
Шахрух Хан / Фото з відкритих джерел
2. Тайлер Перрі – 600 мільйонів доларів
На другому місці опинився американський актор Тайлер Перрі, однак його статки за 2018 рік виявилися приблизно однаковими з Шахрух Ханом.
Тайлер Перрі / Instagram / @tylerperry
1. Опра Уінфрі – 3,2 мільярда доларів
Тріумфаторкою рейтингу стала телеведуча Опра Уінфрі. Їй вдалося випередити свого попередника майже у шість разів. Згідно з даними, у 2018 році вона зробила 3,2 мільярда доларів.
Опра Уінфрі / Фото з відкритих джерел