Скільки заробляє покоївка герцогів Кембриджських

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Герцоги Кембриджські / Instagram /@kensingtonroyal

Італійка за походженням Антонелла Фрезолоне працює в королівській родині протягом 6 років. За докладені зусилля у вихованні дітей та допомозі по господарству принц Вільям особисто нагородив її Королівським Вікторіанським орденом.

Принц Вільям нагородив домробітницю почесним срібним орденом за вірну працю, який був заснований королевою Вікторією ще 1896 року. Це нагорода призначена для найсумліннішого персоналу монархів та королівської родини. 48-річна Антонелла Фрезолоне шість років працює у родині герцогів. До того жінка впродовж 13 років прислужувала у Букінгемському палаці і досі залишається однією з найстарших служниць королеви Єлизавети ІІ. 

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Антонелла Фрезолоне народилася в Італії. Герцогиня Кейт Міддлтон хотіла, щоб діти зростали в контакті з людиною, яка розмовляє італійською мовою, аби вони могли навчитися цьому з раннього дитинства. Покоївка слідкує за порядком у резиденції Анмер-Холл в Норфолку та Кенсінгтонському палаці в Лондоні. Антонелла Фрезолоне також полюбляє частувати королівську родину національними італійськими стравами. 

Сума винагороди, яку щороку отримує Антонелла Фрезолоне від герцогів Кембриджських складає близько 23 тисяч фунтів.

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Королівська сім'я Кейт Міддлтон Принц Вільям Єлизавета II
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