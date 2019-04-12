Скільки заробляє відома блогерка Таня Пренткович в Instagram

Популярна тернопільська блогерка Тетяна Пренткович веде успішний блог в Instagram Кожне її фото завжди привертає увагу численних користувачів мережі.

Блогерка в інтерв'ю 24 каналу розповіла, що точної суми не знають навіть її чоловік та мама.

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"Ніхто цього не знає. Це все залежить від тебе, від того як ти себе позиціонуєш, як ти виконуєш свою роботу", – сказала Пренткович.

Бувають місяці, коли це десь перед святами, коли ти можеш заробити кілька тисяч доларів, а є просто період, коли будеш мати кілька тисяч гривень. І це нормально. Але, якщо ти працюєш, ти будеш отримувати своє,

– пояснила блогерка.

Вона наголосила, що ще не заробила свій перший мільйон доларів.

За її словами, багато людей думає, що їй пощастило стати блогером, однак, за цим насправді стоїть величезний шмат роботи.

Ми бачимо тільки кінцевий результат – тих два абзаца посту, наприклад, і фото. Була історія в лютому 2018 року, коли син захворів на пневмонію і ми попали в реанімацію. Це було перед днем святого Валентина, а тому була оплачена величезна кількість реклами, адже всім потрібно і всім вже горить, і не завтра, а саме сьогодні,

– розповіла Таня.

"Я пам'ятаю, як я зі сльозами просто на другий день після реанімації залишала сина, їхала додому і мені потрібно було зробити фото. Я вдавала, що щаслива, безтурботна і саме зараз мені захотілося сфотографуватися з цими фруктами", – пригадала Пренткович.

Повне інтерв'ю програми "Теорія великого виклику" з Танею Пренткович – читайте тут.

Дивіться відео інтерв'ю з Танею Пренткович: