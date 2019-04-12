Скільки заробляє відома блогерка Таня Пренткович в Instagram

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Скільки заробляє відома блогерка з Тернопіля в Instagram
Скільки заробляє відома блогерка з Тернопіля в Instagram / elle.ua

Популярна тернопільська блогерка Тетяна Пренткович веде успішний блог в Instagram Кожне її фото завжди привертає увагу численних користувачів мережі.

Блогерка в інтерв'ю 24 каналу розповіла, що точної суми не знають навіть її чоловік та мама.

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"Ніхто цього не знає. Це все залежить від тебе, від того як ти себе позиціонуєш, як ти виконуєш свою роботу", – сказала Пренткович. 

Бувають місяці, коли це десь перед святами, коли ти можеш заробити кілька тисяч доларів, а є просто період, коли будеш мати кілька тисяч гривень. І це нормально. Але, якщо ти працюєш, ти будеш отримувати своє,
– пояснила блогерка. 

Вона наголосила, що ще не заробила свій перший мільйон доларів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

бути жінкою! . у теперішньому темпі, ми часто забуваємо про себе! ставлячи зовсім інші пріоритети спочатку робота, дім, діти, хатні справи, погодувати чоловіка, сходити в супермаркет або вигуляти собаку на кінець . важливо! важливо виділяти для себе час️ кілька разів в тиждень! наша така жіноча радість свіжий манікюр, масаж, косметолог чи просто почати день з мейку руками професіонала або банальне полежати годину в день у ванній з книгою або журналом! . час тільки для себе а як ти себе тішиш?)

Допис, поширений Таня Пренткович (@tanyaprentkovych)

За її словами, багато людей думає, що їй пощастило стати блогером, однак, за цим насправді стоїть величезний шмат роботи.

Ми бачимо тільки кінцевий результат – тих два абзаца посту, наприклад, і фото. Була історія в лютому 2018 року, коли син захворів на пневмонію і ми попали в реанімацію. Це було перед днем святого Валентина, а тому була оплачена величезна кількість реклами, адже всім потрібно і всім вже горить, і не завтра, а саме сьогодні,
– розповіла Таня.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

але вже люблю️

Допис, поширений Таня Пренткович (@tanyaprentkovych)

"Я пам'ятаю, як я зі сльозами просто на другий день після реанімації залишала сина, їхала додому і мені потрібно було зробити фото. Я вдавала, що щаслива, безтурботна і саме зараз мені захотілося сфотографуватися з цими фруктами", – пригадала Пренткович.

Повне інтерв'ю програми "Теорія великого виклику" з Танею Пренткович – читайте тут.

Дивіться відео інтерв'ю з Танею Пренткович:

 

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Теги: Новини України LifeStyle Новини LifeStyle Гроші Тернопіль Instagram
Джерело: 24 канал
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