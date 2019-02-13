Складно бути милою, – Кріссі Тейген показала, як виглядала у дитинстві: фото

Популярна телеведуча і дружина співака Джона Ледженда Кріссі Тейген поділилася із шанувальниками у соціальних мережах своїм дитячим знімком.

Архівне фото Кріссі опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На світлині маленька Кріссі позує у білій футболці з надписом "Це не так просто бути милою". На обличчі майбутньої зірки видно невеликі запалення на шкірі. Відтак у підписі Тейген ніби відповіла словам на одязі – "Справді не просто".

Кріссі Тейген з Джоном виховують двох дітей: дворічну дочку Луну і однорічного хлопчика Майлза. Останнього фанати подружжя завжди порівнюють зі співаком і кожне нове фото приносить яскраву реакцію через помітну схожість сина із зірковим татусем.

Однак під дитячим фото Тейген шанувальники також заявили, що її дочка Луна дуже схожа на неї.



Кріссі Тейген / Instagram / @chrissyteigen



Дочка Кріссі Тейген Луна / Instagram / @chrissyteigen



Кріссі Тейген / Getty Images