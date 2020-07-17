В Україні посилено працюють над зйомками серіалу "Великі Вуйки 2". Однією з акторок стрічки стала Надія Мейхер, яка зіграє роль коханої головного героя Івана Петрука. Наразі у мережі зірка опублікувала перші кадри зі знімального майданчика.

Надія Мейхер поділилась світлинами на інстаграм-сторінці, привернувши увагу своїх підписників до кіноновинки 2020 року. У блозі актриса розсекретила вбрання, в якому глядачі побачать її героїню у серіалі "Великі Вуйки 2". Надія Мейхер красуватиметься у стрічці у блакитній сукні зі скромним вирізом, а сільський колорит образу допоможе створити різнобарвна хустина, яку актриса зав'язала на голові.

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"Зйомки серіалу "Великі Вуйки 2" тривають... Прем'єра відбудеться вже восени. І взагалі осінній сезон обіцяє бути цікавим і яскравим", – написала до фото Надія Мейхер.

Ймовірно, актриса натякнула прихильникам на ще один проєкт, в якому може з'явитись до кінця 2020 року. Надію Мейхер запросили стати учасницею нового сезону "Танців з зірками". І, здається, знаменита українка погодиться долучитись до проєкту.

Що відомо про "Великі Вуйки 2"

"Великі Вуйки 2" стануть продовженням однойменного комедійного серіалу 2019 року. У попередній частині гуцули Іван Петрук, Бодя, Штефко та Василь Микитюк боролись з бюрократією в місті та таки добились виділення коштів на ремонт дороги. З цим у село прийшли і перші інвестиції: там побудували великий готель, який став приваблювати туристів. Однак без курйозних пригод головні герої не можуть обійтись, тому на глядачів чекає нова порція гумору.

Привертає увагу кіноманів і зірковий склад серіалу, адже тут зіграло чимало знаменитих акторів та артистів. Так, у "Великих Вуйках 2" можна буде побачити: