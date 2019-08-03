Скромний вікенд: Іванка Трамп замилувала ніжним фото своїх синів

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Іванка Трамп і Джаред Кушнер
Іванка Трамп і Джаред Кушнер / Instagram / @ivankatrump

Донька чинного глави Білого дому Іванка Трамп вміло поєднує кар'єру з материнством. При першій же нагоді політик проводить час зі своїм чоловіком Джаредом Кушнером та трьома дітьми. У мережі з'явились нові кадри зі скромних вихідних мільйонерки та її нащадків.

Радник глави Білого дому Іванка Трамп на офіційній Instagram-сторінці здебільшого висвітлює політичну діяльність, звітуючи про виконану роботу. Тому милі світлини з дітьми викликають шквал захвату у її прихильників.

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3 серпня зіркова матуся опублікувала фото своїх синів: 5-річного Джозефа та 3-річного Теодора Джеймса. Перед камерою хлопчики постали у літніх шортах, білих футболках та кепках. На знімку, зробленому Іванкою Трамп, видно, що сім'я відпочиває на якомусь ранчо, а Джозеф турботливо возить свого молодшого братика у спеціальній тачці. 

Крейсер у вихідні, – з гумором написала політик. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanka Trump (@ivankatrump)

Згідно із фото Іванки Трамп, внуків президента США виховують у досить скромних умовах. Зокрема, кімната Джозефа і Теодора Джеймса не має особливого декору, а приміщення містить тільки ліжка і тумбочки. 

Такої простоти мільйонери дотримуються і щодо святкувань днів народжень дітей. У 2018 році Іванка Трамп та Джаред Кушнер влаштували для 3-річного Теодора пікнік у дворі Білого дому, а от на 8-річчя Арабелли Роуз пара подарувала дітям білосніжного собаку. За словами Іванки, це була мрія її єдиної доньки, тому проігнорувати бажання нащадка вона не могла. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanka Trump (@ivankatrump)

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Іванка Трамп Зіркові діти
Джерело: LifeStyle 24
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