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Скрябіну можуть надати звання народного артиста України

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Андрій Кузьменко / viva.ua

Верховна Рада може посмертно вшанувати Андрія Кузьменка (Скрябіна) званням народного артиста України. Ініціативу нардепа зі "Слуги народу" підтримали 260 народних депутатів.

Урядовець запропонував президенту України внести зміни до указу, щоб дозволити надавати почесні звання посмертно. Про це депутат Павло Мельник повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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Почесне звання "Народний артист" хочуть також надати й іншим видатним діячам України, які не отримали нагороди за життя.

Є значна кількість випадків, коли за життя видатні діячі України не були вшановані такою державною нагородою. Визнання до багатьох з них, прийшло лише після їх смерті,
– зазначив Мельник.

До слова, прихильники музиканта створили петицію про вшанування Скрябіна званням "Народного артиста України" ще у 2015 році. Проте вона не зібрала відповідну кількість підписів.

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документ
Запит стосовно прохання, щоб надати Скрябіну звання "Народний артист України"

Що відомо про загибель Андрія Кузьменка?Лідер гурту "Скрябін" загинув у ДТП біля села Лозоватка (Криворізький район Дніпропетровської області) близько 8:20 ранку 2 лютого 2015 року.

Його позашляховик зіткнувся з молоковозом. У салоні машини перебували ще дві жінки, які внаслідок аварії отримали поранення. Андрій Кузьменко загинув на місці ДТП. 

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Автор: Аліна Оліховська
Теги: Новини України LifeStyle Втрати Слуга народу Андрій Кузьменко "Скрябін"
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