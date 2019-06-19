Скуштуй літо: секрети приготування корисних смузі

Літо – пора свіжий овочів та фруктів, з яких можна не лише готувати салати, а можна ще й перетворити на корисний та поживний напій.

Сайт "Кулінарна академія" розкриває декілька секретів приготування ідеального смузі.

По-перше, потрібно використовувати зелень. М’ята, петрушка, шавлія, чебрець, розмарин, шпинат: листя і трави – найкорисніший інгредієнт, який варто просто додати і злегка збити.

По-друге, важливо підібрати інгредієнти для смаку та окремо – для текстури. Манго, ягоди, яблуко, груша дадуть відмінну соковитість і кислуватість, а банани або авокадо – кремову гладкість. Також завжди можна додати шматочок кореня імбиру, сік лимона або лайму.

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По-третє, не захоплюйтеся змішуванням усього підряд. Фрукти або ягоди плюс зелень або імбир, або овочі плюс зелень – гарні рішення. Змішувати кріп, броколі, ківі і полуницю в одній склянці достеменно не потрібно.

Рецепти смачних смузі

Полуниця + банан

Інгредієнти:

1/2 банана

4-6 заморожених ягід полуниці (або свіжих)

1/2 ст. нежирного йогурту без добавок

1/2 або 1 ст. апельсинового соку

1 ст. л. насіння льону

У блендері спочатку змішайте банан, ягоди, йогурт і апельсиновий сік. Додайте насіння льону і знову перемішайте. Розлийте по склянках і подавайте.



Рецепт полунично-бананового смузі

Морква + абрикос

Інгредієнти:

6 шт. абрикосу (без кісточок, скибочками)

175 г. манго, скибочками

300 мл. морквяного соку

2 ст. л. меду

Змішайте всі інгредієнти в блендері до консистенції смузі і відразу ж подавайте.



Рецепт морквяно-абрикосового смузі

Молоко + полуниця + паростки пшениці

Інгредієнти:

1 ст. нежирного молока або кефіру

4 ст. л. нежирного йогурту без добавок

3-5 ягід полуниці

2 ч. л. пшеничних паростків

2 ч. л. дикого меду

Змішайте всі інгредієнти в блендері до консистенції смузі і відразу ж подавайте.



Рецепт смузі з паростками пшениці