Скуштуй літо: секрети приготування корисних смузі
Літо – пора свіжий овочів та фруктів, з яких можна не лише готувати салати, а можна ще й перетворити на корисний та поживний напій.
Сайт "Кулінарна академія" розкриває декілька секретів приготування ідеального смузі.
По-перше, потрібно використовувати зелень. М’ята, петрушка, шавлія, чебрець, розмарин, шпинат: листя і трави – найкорисніший інгредієнт, який варто просто додати і злегка збити.
По-друге, важливо підібрати інгредієнти для смаку та окремо – для текстури. Манго, ягоди, яблуко, груша дадуть відмінну соковитість і кислуватість, а банани або авокадо – кремову гладкість. Також завжди можна додати шматочок кореня імбиру, сік лимона або лайму.
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По-третє, не захоплюйтеся змішуванням усього підряд. Фрукти або ягоди плюс зелень або імбир, або овочі плюс зелень – гарні рішення. Змішувати кріп, броколі, ківі і полуницю в одній склянці достеменно не потрібно.
Рецепти смачних смузі
Полуниця + банан
Інгредієнти:
1/2 банана
4-6 заморожених ягід полуниці (або свіжих)
1/2 ст. нежирного йогурту без добавок
1/2 або 1 ст. апельсинового соку
1 ст. л. насіння льону
У блендері спочатку змішайте банан, ягоди, йогурт і апельсиновий сік. Додайте насіння льону і знову перемішайте. Розлийте по склянках і подавайте.
Рецепт полунично-бананового смузі
Морква + абрикос
Інгредієнти:
6 шт. абрикосу (без кісточок, скибочками)
175 г. манго, скибочками
300 мл. морквяного соку
2 ст. л. меду
Змішайте всі інгредієнти в блендері до консистенції смузі і відразу ж подавайте.
Рецепт морквяно-абрикосового смузі
Молоко + полуниця + паростки пшениці
Інгредієнти:
1 ст. нежирного молока або кефіру
4 ст. л. нежирного йогурту без добавок
3-5 ягід полуниці
2 ч. л. пшеничних паростків
2 ч. л. дикого меду
Змішайте всі інгредієнти в блендері до консистенції смузі і відразу ж подавайте.
Рецепт смузі з паростками пшениці