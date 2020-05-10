Слава Камінська показала фото з пологово будинку: Так виглядає любов

Популярна українська виконавиця, учасниця дуету "НеАнгели" Слава Камінська у День матері поділилася зворушливими світлинами з полового будинку, де тримає своїх малюків на грудях.

Материнство – найкраще, що може трапитися із жінкою. Щороку в другу неділю травня в Україні відзначають День матері. Це свято є по-справжньому особливим, адже ненька відіграє надзвичайно важливу роль у житті кожної людини. З цієї нагоди зірки шоу-бізнесу діляться приємними моментами, пов'язаних із матусями, а також розповідають особисті материнські історії. Зворушливий допис з'явився і на інстаграм-сторінці Слави Камінської.

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Артистка поширила архівні світлини, на яких зображена одразу після пологів. Вона плаче від щастя, адже тримає на грудях найцінніші подарунки долі – крихітного синочка та донечку.

Найпрекрасніше, що може статися з жінкою. Ось так виглядає любов! Мамо, дякую за життя. Із Днем матері,

– написала в публікації співачка.

На першому кадрі вона позує із сином Леоном, який народився в грудні 2014 року.



Слава Камінська з сином Леоном / Instagram / @babaslavka

На другій фотографії зображені сльози радості мами, яка побачила свою довгоочікувану крихітку. Слава притуляє до серця маленьку Лауру, яка з'явилася на світ через рік після свого братика.



Слава Камінська із донькою Лаурою / Instagram / @babaslavka