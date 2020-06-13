Популярна українська співачка, учасниця дуету "НеАнгели" Слава Камінська вперше показала нового обранця. Ним став народний депутат України Сергій Кацуба. Також вона опублікувала фото з його матір'ю.

35-річна виконавиця після розлучення із відомим пластичним хірургом Едгаром Камінським наважилася на новий роман. На особистій сторінці в інстаграмі вона поділилася світлиною з обранцем та його мамою.

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Слава Камінська та її новий коханий

Коханим солістки гурту "НеАнгели" Слави Камінської став ексчлен правління НАК "Нафтогаз", народний депутат України 7 скликання Сергій Кацуба. Артистка вперше оприлюднила їх спільне фото у своїх інстаграм-сторіс.



Слава Камінська та Сергій Кацуба / Instagram-Stories / @babaslavka

Слава Камінська із мамою Сергія Кацуби

Також співачка поширила світлину, на якій позує із мамою обранця – Наталією Гордієнко. Вона є дружиною колишнього народного депутата "Партії регіонів" Володимира Кацуби.

Жінки зображені, сидячи на кріслах. Вони мило усміхаються, притулившись одна до одної головами. Слава одягнена у довгу чорну сукню в білий горошок, яку поєднала із босоніжками чорного кольору. Наталію бачимо і білому літньому костюмі, який складається із футболки та штанів, і кедах в тон.

"Свекрушенька", – коротко підписала кадр Слава.



Слава Камінська і Наталія Гордієнко / Instagram / @babaslavka