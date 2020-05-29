Слава Камінська зізналась про новий роман: чи знайомий бойфренд з дітьми співачки

Українська співачка та учасниця дуету "НеАнгели" поділилась, що має нові стосунки з чоловіком, але поки що не готова його показувати світові. Також зірка не готова переїжджати жити до чоловіка або запрошувати на проживання до себе, оскільки не знає, як про це говорити дітям.

35-річна виконавиця не приховує, що після розлучення з пластичним хірургом Едгаром Камінським наважилась на новий роман. Хто став новим обранцем Слави – невідомо, але вона зізналась, що її діти вже знайомі з чоловіком, щоправда, вони знають його лише як друга своєї мами. Про це жінка розповіла в програмі "Слава+" на "Люкс ФМ".

До слова Мама у дітей тільки одна, – Володимир Остапчук відреагував на заяву колишньої дружини

Це мій друг. Друг мами. У мене діти не спостерігають такого, щоб вони могли подумати, що це їхній новий батько,

– поділилась Слава Камінська.

Незважаючи на розвиток стосунків, пара не спішить разом з'їжджатись, адже діти можуть бути не готовими до таких змін. "Я не дуже поки розумію, як мені почати з ним жити. Перевозити дітей у його пенати (дім, – LifeStyle 24), я поки не розумію як це відобразиться на психіці. Перевозити його до цієї квартири, це також дивно. Є такі пастки", – зізналась співачка.

Що відомо про розлучення Слави та Едгара Камінських?

Знаменита українська пара одружилась 16 липня 2014 року і за спільні роки життя народило і виховало двох дітей – Леонарда та Лауру. Але 5 червня стало відомо, що Едгар Камінський подав на розлучення зі Славою. За їхніми словами, шлюб вже давно почав "тріщати по швах", а вперше хірург подав на розлучення ще у 2017 році, однак суд скасував заяву. Упродовж 2 років він давав собі шанс передумати, однак вирішив все ж довести справу до кінця.