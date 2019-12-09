Слава Камінська досі потерпає від переслідувань: фото чоловіка

Наприкінці літа 2019 року учасниця гурту "НеАнгели" зізналася, що на неї постійно чатує невідомий чоловік. Він навіть намагався вдертися до її квартири. Співачка зверталася до поліції, проте правоохоронці відмовили їй розпочати слідство. Від моменту інциденту пройшло майже чотири місяці, але, як виявилося, чоловік нікуди не зник.

Знаменитість опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі фото невідомого, який вкотре чекав на її матір та дітей біля будинку. Слава вважає чоловіка психічно хворим, адже він стверджує, що перебуває у стосунках зі співачкою вже дев'ять років і навіть є батьком її сина Леона.

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Раніше зірка розповідала, що впізнала цього чоловіка, який представився Романом. Колись він їздив майже на всі концерти гурту "НеАнгели" під час гастролей. Жінка ще раз показала фото чоловіка та наголосила на його маніакальному синдромі.

Ця людина психічно хвора і неодноразово лікувалася в спеціалізованих клініках. Він їздить за мною на концерти, чатує мене і моїх дітей під будинком. Що в його хворій голові, тільки йому самому відомо. Таких людей потрібно примусово ізолювати і лікувати. Я переконливо прошу правоохоронні органи переглянути мою заяву, яка у вас з літа,

– обурилася співачка.

Раніше в інстаграмі зірки з'являлося відео, на якому чоловік намагається потрапити до її квартири, щоб передати якийсь лист. Погрози Слави викликати поліцію аж ніяк не збентежили та не налякали переслідувача.

Зауважимо, що Камінська не єдина зірка українського шоу-бізнесу, яка потерпає від нездорової любові своїх прихильників. У березні 2019 року Злата Огневич опублікувала відео, як невідомий чоловік напав на неї біля будинку. Врятував артистку її водій, який на час інциденту був поряд з нею. При цьому нападник заявляв, що "ніколи не відстане і ніхто їй не допоможе" в цьому. Ситуація з переслідуванням повторилася вже влітку.