Слава Камінська показала ніжні фотографії з мамою

Популярна українська співачка, учасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська все частіше розповідає прихильникам про особисте життя. Днями вона поділилася архівними знімками з мамою для відомого глянцю.

Слава Камінська декілька місяців тому розлучилася з пластичним хірургом Едгаром Камінським. Проте зірка не опустила рук і швидко змогла звикнути до змін та повернутися до звичного життя. Зараз найбільшою підтримкою у її житті є мама Тамара Кузнєцова, яка зображена разом із артисткою на обкладинці відомого українського видання.

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Виконавиця поширила на своїй сторінці в інстаграмі світлини з сімейної фотосесії , які будуть опубліковані в новому номері журналу Viva.

Жінки позують на підлозі, сидячи на зеленому килимі. Матуся ніжно обіймає свою донечку. Слава зображена в чорному атласному костюмі, а Тамара – в коричневій блузі на короткий рукав з пір'ям.

Артистка зробила макіяж з чорними стрілками на повіках та вклала довге руде волосся в легкі локони. Її мама має акуратну зачіску та ніжний макіяж. Вони обидві щасливі та усміхнені.

Слава зізналася, що з мамою ніколи не була настільки близькою та відкритою, як зараз та додала, що Тамара для неї є найбільшою підтримкою.

Коли жінка ухвалює рішення народити дитину, вона бере на себе відповідальність за все: своє здоров'я, кар'єру, фінансовий добробут, виховання, щасливе майбутнє своїх дітей. Так сталося з моєю мамою, яка самостійно, закотивши рукава, ставила на ноги двох дочок. І таки поставила!

– написала в публікації співачка.



Слава Камінська та її мама Тамара Кузнєцова / Instagram / @babaslavka



Архівні сімейні фото Слави Камінської на сторінках журналу Vivа / Instagram / @babaslavka