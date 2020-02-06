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Слава Камінська показала стильне фото дітей

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Слава Камінська з дітьми / Instagram / @babaslavka

Популярна українська співачка, учасниця дуету "НеАнгели" Слава Камінська часто хизується в мережі світлинами з дітьми. Її красива донька та стильний син гармонійно позують на фотографіях.

Слава Камінська виховує двох дітей – сина Леонарда та доньку Лауру, які народилися в шлюбі співачки з пластичним хірургом Едгаром Камінським. Новим знімком дітей співачка поділилася на своїй інстаграм-сторінці.

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Син та донька Камінської дуже стильні. Леонард позує на фото в бежевій куртці, спортивних штанах та чорній шапці. Таке вбрання для сина зіркова матуся поєднала зі спортивним взуттям.

Лаура вражає свою граціозністю. Дівчинка одягнута в червону куртку із чорними вставками зі штучного хутра, шкіряні лосини чорно кольору та червоний берет. Образ доповнює чорне взуття та стильна сумочка на плече.

В обидвох дітей є сонцезахисні окуляри, на яких зроблено акцент. Жіночності Лаурі додає ще й червона помада.

"Дякую за сина та доньку", – підписала фото Слава.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

 

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Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Зіркові діти Зіркові мами Слава Камінська
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