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Слава Камінська повністю оголена позувала в ванній: еротичне відео 18+

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Слава Камінська / Instagram / @babaslavka

Популярна українська співачка, учасниця дуету "НеАнгели" Слава Камінська поділилася еротичним відео, на якому постала повністю оголеною у ванній.

Зірки на карантині люблять дивувати прихильників. Вони придумують нові заняття, образи та багато іншого, чим можна привернути до себе увагу. Наприклад, Слава Камінська вирішила зняти відеокліп на одну із своїх пісень, приймаючи ванну.

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Пікантним роликом артистка поділилася на особистій інстаграм-сторінці. Він розбурхав мережу та викликав активні обговорення серед підписників. Відео швидко розлетілося серед фоловерів, адже такої відвертості від Слави ніхто не очікував. 

На ролику вона позує топлес у ванній, прикриваючи інтимні частини тіла руками. Видно також татуювання на спині та руках. Камінська при цьому співає трек "Небо" гурту "НеАнгели". Вкінці пікантного кліпу виконавиця розмазує косметику по обличчі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

 

Автор: Надія Біленко
Теги: Еротика Новини LifeStyle LifeStyle Слава Камінська
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