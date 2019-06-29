Слава Камінська розлучається з чоловіком: зірка показала двозначне відео

Співачка Слава з "НеАнгелів" розлучається зі своїм чоловіком пластичним хірургом Едгаром Камінським. 12 червня мало відбутись судове засідання у їхній справі, однак його перенесли на 1 липня, тому що сторони Слави на засіданні не було.

Саме Едгар Камінський став ініціатором розлучення, адже 19 квітня подав заяву, яка 5 червня з'явилась на сайті Подільського районного суду.

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За словами Едгара, він вперше подав заяву на розлучення ще у 2017 році. Однак через півроку, напередодні судового процесу, вирішив дати стосункам другий шанс, який протривав лише 2 роки.

Я завжди так роблю – даю другий шанс не іншій людині, не співробітнику, не другові чи знайомому, а саме собі, адже це моє рішення, мій вчинок і мій висновок. Другий шанс – це час для аналізу першого рішення. Часовий проміжок, як правило, невеликий. У нашому випадку він тривав 2 роки – 2 роки аналізів, порівнянь, висновків,

– зізнався пластичний хірург.

У день, коли був запланований судовий розгляд, ніхто з подружжя не з'явився на засіданні. Наразі розгляд перенесли на 1 липня. Відомо, що пара прагне уникнути в цій ситуації розголосу, тому наступне засідання буде закритим.

На своїй сторінці в Instagram Слава опублікувала двозначний ролик. У короткому відео показано нарізку селфі, які зробила Камінська, та на фоні грає композиція українського гурту KAZKA "Пісня Сміливих Дівчат".

"Не треба так, Зраду поцілунок вибачить, Не треба так, Та коханню слів не вистачить", – йдеться у приспіві пісні. Шанувальники поцікавилися, чи ролик має стосунок до розлучення з чоловіком.

"Всі символи, що з'являються в цій роботі, є фіктивними. Будь-яка подібність до реальних людей, живих або мертвих, є суто випадковою", – підписала публікацію Слава Камінська.

Також співачка позначила у дописі офіційну сторінку гурту KAZKA. Солістка також прокоментувала ролик: "Боже. Яка краса, а режисерська робота, а підпис... Ну просто perfect".