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Слава Камінська розповіла про ексчоловіка та його нову кохану

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Слава Камінська
Слава Камінська / Instagram / @babaslavka

Популярна українська виконавиця, учасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська зізналася, що з колишнім чоловіком, пластичним хірургом Едгаром Камінським зберігає дружні стосунки заради дітей та поспівчувала його теперішній коханій.

Слава та Едгар розлучилися в червні минулого року, проте подружжя продовжує спілкуватися. Вони виховують двох спільних дітей і зустрічаються заради них. Днями Камінська стала гостей прямого ефіру на інстаграм-сторінці Олі Полякової, де артистки зіграли гру "Правда чи дія". Під час трансляції Слава відверто відповіла на запитання щодо стосунків з екскоханим та його нової обраниці.

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Співачка продовжує публікувати спільні фотографії із дітьми та Камінським, де вони разом святкують якісь події. Проте Слава зізнається, що такі зустрічі відбуваються лише заради дітей.

А що нам ділити? У кожного є поруч своя людина. Чого нам сумувати? У наших дітей все одно інших батьків не буде, тому потрібно якось знаходити спільну мову. Мені це зробити простіше, йому складніше. Можливо, через вік,
– зізнається виконавиця. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

Щодо теперішньої обраниці Едгара, то Слава зазначила, що вона співчуває, оскільки їй дістався "такий чоловік". Знаменитість каже, що Камінський хороший чоловік, проте вважає, що будь-яка жінка хоче уваги, ніжності, відчувати себе інколи слабкою поряд із коханим, а Едгар зовсім не така людина. Поруч із ним має бути сильна та самостійна дівчина. 

 

Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Слава Камінська
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