Слава Камінська відсвяткувала Пасху з екскоханим: фото
Популярна українська виконавиця, учасниця дуету "НеАнгели" Слава Камінська на свято Великодня возз'єдналася разом із колишнім чоловіком, пластичним хірургом Едгаром Камінським. Вони відзначили Пасху разом із дітьми.
Великдень – це сімейне свято. В цей світлий та радісний день Слава та Едгар були разом заради двох спільних дітей – Лаури та Леона. Зворушливою світлиною артистка поділилася на особистій сторінці в інстаграмі.
Читайте також: Полякова, Федишин та Фреймут: як українські зірки відзначають свято Великодня
Зіркові батьки та діти позують на фоні великоднього столу. Вони поважають традиції, тому зібралися усі разом.
Лаура одягнена в костюм єдинорога, а Леон – в чорні штани та сорочку в клітинку. Вбрання Едрага складається із бежевої футболки та світлих джинсів.
Слава для святкового обіду обрала рожеву футболку з написом блакитного кольору та джинси. Волосся вклала рівно, а на обличччі зробила макіяж з акцентом на очах.
"Зі світлим святом вас! Христос Воскрес!", – написала в публікації знаменитість.
Читайте також
-
Учасниця шоу "Холостяк" зізналася, що робила ринопластикусьогодні , 11:21
-
Міла Йовович показала, як її доньки билися крашанками на Пасху: кумедне відеосьогодні , 10:40
-
Дженніфер Лопес, Леді Гага, Біллі Айліш та інші зірки: грандіозний онлайн-концерт для лікарівсьогодні , 11:59
-
20 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей деньсьогодні , 08:30
-
Поливаний понеділок 2020: традиції святкуваннясьогодні , 09:00
-
Меган Маркл та принц Гаррі відмовилися від співпраці з чотирма британськими виданнямисьогодні , 09:59