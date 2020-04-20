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Слава Камінська відсвяткувала Пасху з екскоханим: фото

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Слава та Едгар Камінські / Instagram / @ babaslavka

Популярна українська виконавиця, учасниця дуету "НеАнгели" Слава Камінська на свято Великодня возз'єдналася разом із колишнім чоловіком, пластичним хірургом Едгаром Камінським. Вони відзначили Пасху разом із дітьми.

Великдень – це сімейне свято. В цей світлий та радісний день Слава та Едгар були разом заради двох спільних дітей – Лаури та Леона. Зворушливою світлиною артистка поділилася на особистій сторінці в інстаграмі.

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Зіркові батьки та діти позують на фоні великоднього столу. Вони поважають традиції, тому зібралися усі разом. 

Лаура одягнена в костюм єдинорога, а Леон – в чорні штани та сорочку в клітинку. Вбрання Едрага складається із бежевої футболки та світлих джинсів.

Слава для святкового обіду обрала рожеву футболку з написом блакитного кольору та джинси. Волосся вклала рівно, а на обличччі зробила макіяж з акцентом на очах.

"Зі світлим святом вас! Христос Воскрес!", – написала в публікації знаменитість.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

 

Автор: Христина Кобак
Теги: Зіркові батьки LifeStyle Слава Камінська Зіркові романи
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