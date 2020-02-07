Слава Камінська вкотре змінила імідж

Відома українська виконавиця, учасниця дуету "НеАнгели" Слава Камінська не перестає дивувати прихильників зміною стилю. Недавно зірка почала експериментувати із зачіскою, а тепер вирішила закінчити своє перевтілення.

Як і більшість знаменитостей, Слава Камінська полюбляє експериментувати із зовнішністю та створювати активні обговорення навколо своїх образів. Нещодавно зірка публікувала на своїй інстаграм-сторінці відео, на якому продемонструвала зміну кольору волосся та зачіски. Вчора, 6 лютого, артистка поділилася кінцевим результатом свого перевтілення.

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На ролику, який співачка поширила в мережі, вона сидить у салоні краси. Слава вкотре змінила колір волосся та підстигла волосся під каре.

Нова методика схуднення – мінус 2 кілограми за годину. Слава з "НеАнгелів" зразка 2010 року. Натхненна кліпом "Отпусти". Хто пам'ятає?

– написала під роликом зірка.

НеАнгели – Отпусти: дивитись відео онлайн