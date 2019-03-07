Слава Камінська з "НеАнгелів" розповіла головний секрет своєї стрункості: цікаві деталі

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Слава Камінська відкрила секрети своєї дієти
Слава Камінська відкрила секрети своєї дієти / Instagram / @babaslavka

Співачка Слава Камінська знає, як щодня виглядати приголомшливо. Солістка гурту "НеАнгели" вирішила поділитись своїм секретом успіху, розповівши прихильникам деталі своєї дієти.

Наполегливі тренування, строга дієта та обмеження у їжі – здебільшого такі методи використовують знаменитості, щоб підтримувати струнку фігуру. А от українська співачка Слава Камінська знайшла інший спосіб виглядати приголомшливо. 

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Артистка у своєму блозі зізналась, що використовує дієту, при якій може їсти все, що їй заманеться. При цьому Слава Камінська відверто розповіла, що з легкістю може смакувати навіть їжу з фаст-фудів, зокрема, бургери. Та щоб всі солодощі чи калорійна їжа не нашкодили фігурі, знаменитість споживає її в певний час. 

18 годин мама нічого не їсть взагалі, а 6 годин їсть абсолютно все, що їй заманеться, враховуючи бургери. За місяць – мінус 5 кілограмів, хоча до цього безуспішно випробувала безліч способів,
– зізналась Слава Камінська. 

Такий, здавалося б, простий рецепт схуднення, називається інтервальним голодуванням. Саме така дієта стала справжнім трендом як в Україні, так і за її межами. Сама ж Слава Камінська додала, що кожна людина може обрати саме той інтервал, який підходить до її ритму життя. 

"Існують різні варіанти інтервалів – 16/8, 14/10, 24/0, але суть одна: в коротший проміжок часу можна їсти все, що заманеться, а в інший – не можна нічого, крім пиття. Як виявилося, це дуже популярна методика, завдяки якій люди не лише скидають зайву вагу, але і покращують роботу організму, знижують ризик виникнення багатьох захворювань, уповільнюють старіння і покращують роботу мозку", – додала Слава Камінська. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

Наразі артистка анонсувала, що буде дотримуватись інтервального голодування упродовж місяця. Слава Камінська харчується упродовж 6 годин – з 12  до 18, після чого тільки п'є воду. Надалі зірка буде розповідати своїм прихильникам, як змінюється її фігура від такої дієти. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

 

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Теги: Новини України LifeStyle Новини LifeStyle Музика Краса Поради Дієти Здорове харчування
Джерело: LifeStyle 24
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