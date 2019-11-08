Слава Камінська засвітила перстень на безіменному пальці: фото

3686 Читать новость на русском
Співачка Слава Камінська
Співачка Слава Камінська / Instagram / @babaslavka

Учасниця українського гурту "НеАнгели" підігріла інтерес шанувальників до свого особистого життя. Співачка опублікувала в мережі провокативне фото. Головна деталь світлини – перстень на безіменному пальці. Він дуже нагадує заручальне кільце.

Слава Камінська розлучилася зі своїм чоловіком – пластичним хірургом Едгаром Камінським – у липні цього року. Подружжя виховувало двох дітей. Ініціатором розриву шлюбу став Едгар. Причиною розлучення пара назвала те, що вони почали віддалятися одне від одного, зникла цікавість до життя свого партнера. 

Читайте також: Життя непередбачуване, – дружина Остапчука прокоментувала їхнє розлучення після 12 років шлюбу

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

Незадовго після розлучення Слава Камінська розповіла, що вона не самотня, але ім'я обранця розкривати не стала. Вона впевнена, що щастя любить тишу. 

Проте такі заяви співачки лише підбурили цікавість шанувальників до її особистого життя. Дням вона опублікувала в інстаграмі фото з провокативним підписом. 

Іноді мені здається, що я Ванга. Можу передбачити тему обговорення,
– написала Слава Камінська. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

Таким чином зірка натякнула на кільце на безіменному пальці правої руки. Прихильники підозрюють, що Слава з новим обранцем вирішили узаконити свої стосунки. 

Якщо поруч зі мною буде чоловік, який не буде мені підходити, то буде і п'ятий, і шостий,
– так прокоментувала можливість одруження Слава Камінська раніше. 


Слава Камінська з сином / Instagram / @babaslavka

blog_ava
З Днем бухгалтера: найкращі картинки-привітання
сьогодні
5240
Автор: Уляна Журба
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові весілля Фотоновини
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Не відцуралися мови: голлівудські зірки, які знають українську
9 листопада 11:25 Не відцуралися мови: голлівудські зірки, які знають українську
Юлія Девда 34027
Хто з українських знаменитостей одягається в Louis Vuitton: ефектні фото
8 листопада 15:20 Хто з українських знаменитостей одягається в Louis Vuitton: ефектні фото
Юлія Михайлова 2183
Красиві чоловічі стрижки: підбірка найкращих зачісок на будь-який вибір
8 листопада 14:04 Красиві чоловічі стрижки: підбірка найкращих зачісок на будь-який вибір
Квітослава Туз 5768
Куди піти у Києві на вихідних: афіша на 8 – 10 листопада
8 листопада 09:30 Куди піти у Києві на вихідних: афіша на 8 – 10 листопада
Уляна Журба 252
Ельзі Госк – 31: ефектні виходи моделі на показах Victoria’s Secret
7 листопада 14:25 Ельзі Госк – 31: ефектні виходи моделі на показах Victoria’s Secret
Уляна Журба 1896
Новини
Більше новин
Залиште відгук