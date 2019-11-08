Слава Камінська засвітила перстень на безіменному пальці: фото

Учасниця українського гурту "НеАнгели" підігріла інтерес шанувальників до свого особистого життя. Співачка опублікувала в мережі провокативне фото. Головна деталь світлини – перстень на безіменному пальці. Він дуже нагадує заручальне кільце.

Слава Камінська розлучилася зі своїм чоловіком – пластичним хірургом Едгаром Камінським – у липні цього року. Подружжя виховувало двох дітей. Ініціатором розриву шлюбу став Едгар. Причиною розлучення пара назвала те, що вони почали віддалятися одне від одного, зникла цікавість до життя свого партнера.

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Незадовго після розлучення Слава Камінська розповіла, що вона не самотня, але ім'я обранця розкривати не стала. Вона впевнена, що щастя любить тишу.

Проте такі заяви співачки лише підбурили цікавість шанувальників до її особистого життя. Дням вона опублікувала в інстаграмі фото з провокативним підписом.

Іноді мені здається, що я Ванга. Можу передбачити тему обговорення,

– написала Слава Камінська.

Таким чином зірка натякнула на кільце на безіменному пальці правої руки. Прихильники підозрюють, що Слава з новим обранцем вирішили узаконити свої стосунки.

Якщо поруч зі мною буде чоловік, який не буде мені підходити, то буде і п'ятий, і шостий,

– так прокоментувала можливість одруження Слава Камінська раніше.



Слава Камінська з сином / Instagram / @babaslavka