Слава Камінська заявила, що саме вона зробила чоловіка відомим: Всі так вважають

Солістка гурту "НеАнгели" у червні минулого року розлучилася з чоловіком пластичним хірургом Едгаром Камінським, проте розмови про стосунки колишнього подружжя не припиняються й досі. Слава зізналася, що саме вона зробила екскоханого впізнаваним і відомим.

Співачка Слава Камінська стала гостею карантинного шоу Олі Полякової та в прямому ефірі зіграла з нею у "Правду чи дію". На офіційному ютуб-каналі королева української сцени опублікувала відео розмови, безліч питань якої стосувалися колишніх стосунків солістки "НеАнгелів" з Едгаром Камінським.

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Полякова відверто запитала знамениту колегу, чи вважає вона, що медійність та впізнаваність екскоханому забезпечив саме шлюб з нею. Слава не стала заперечувати та зазначила, що такої думки дотримується все її близьке оточення. Вона наголосила, що Едгар дійсно талановитий хірург, проте без неї він залишався б поза спалахами камер та поза увагою преси.

Він вважає, що він всього досягнув сам, що він самостійний,

– розповіла Слава Камінська.

Крім того, співачка зізналася, що поряд з Едгаром їй бракувало підтримки та турботи. Вона одразу ж показала себе сильною та самостійною жінкою. Він у свою чергу не допомагав їй навіть з важкими сумками. "Звалила все на свої плечі, а чоловіки до цього звикають. Я з самого початку показала себе такою і йому було так комфортно".

Попри розлучення та скандальні заяви на адресу одне одного, експодружжя підтримує хороші стосунки та разом виховує двох спільних дітей – сина Леонарда та доньку Лауру. Слава Камінська з нащадками проводить час з колишнім чоловіком. На особистій сторінці в інстаграмі вона опублікувала зворушливе відео з Едгаром та Леоном, на якому хлопчик на руках у тата розповів про острови Антарктиди. У коментарях фоловери не приховують, що мріють про воз'єднання експодружжя, а всі родинні кадри сприймають як натяк на відновлення стосунків.