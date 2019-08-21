Слава Камінська зізналась, як у Таїланді її намагався звабити трансгендер

Українська співачка Слава Камінська у новому шоу "Ніч у барі" на YouTube-каналі Люкс ФМ розповіла, як одного разу відправилась у Таїланд, і там її намагався звабити трансгендер. Але про це вона дізналась не одразу.

У новому шоу зірка, яка недавно розлучилась з Едгаром Камінським, за келихом вина поділилася потаємними фактами про себе, але й розповіла декілька курйозних історій, що сталися з нею.

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Слава Камінська в шоу "Ніч у барі" на Люкс ФМ / Скріншот з відео

Однією з таких пригод стали сексуальні "змагання" у Таїланді. Камінська та її колега по сцені з "НеАнгелів" Віка стали не лише свідками шоу трансвеститів, а й вирішили довести невідомій, в кого більші груди.

"Ми в Таїланді поїхали на шоу трансвеститів і мало того, що нас там називали lady-boy, якась тітка красива, але повненька, почала показувати нам груди. І я у відповідь показала їй свої, демонструючи, що в Україні хірургія краща. Але справа в тому, що на наступний день, коли ми з Вікою дивилися фото, то виявили у цієї жінки чоловічий статевий орган", – згадала кумедну ситуацію артистка.

Додамо, що у шоу Слава Камінська також розповіла про справжні причини своєї поїздки в монастир, секс на ліжку батьків та ще багато інших фактів про себе, які ви можете переглянути у новому випуску.

Слава Камінська в шоу "Ніч у барі" на Люкс ФМ: дивіться відео онлайн