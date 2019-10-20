Слава з "НеАнгелів" не розуміє, чому розійшлася з пластичним хірургом Едгаром Камінським

Співачка Слава з "НеАнгелів", яка офіційно розлучилася зі своїм чоловіком, пластичним хірургом Едгаром Камінським 1 липня 2019 року, в новому інтерв'ю заявила про те, що не знає, чому так сталося.

У розмові з Катериною Осадчою для "Світського життя" Слава зізналася, що у неї зараз є стосунки з іншим чоловіком. Однак зірка наразі вирішила не розповідати про нового обранця.

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Також Камінська не приховує того, що розлучення було ініціативою Едгара. "Ну як я як матір могла розлучитися з чоловіком. Навіть тоді, коли мене щось не влаштовувало, я мати, у мене є діти і я б цього ніколи не зробила. І я може трошки старша та мудріша, а хтось молодий і хочеться погуляти, але колись прийде ж розум", – наголосила вона.

Слава додала, що не розуміє причини, чому вони розійшлися. На думку співачки, її чоловіка не влаштовувало у стосунках її особиста думка.

"Йому не подобалося те, що у мене була особиста думка, а я як дружина мала погоджуватися з усім", – додала артистка.

Крім того, експодружжя наразі не розв'язало всі питання стосовно поділу майна. Слава Камінська проживає з дітьми у квартирі, яку пара придбала у шлюбі. Співачка зазначає, що чоловік не переписав на неї квартиру. Едгар також регулярно бачиться з дітьми, але з ексдружиною вони не спілкуються.

Дітей він бачить і все частіше став забирати їх до себе. Діти повинні проживати з матір'ю, а тато нехай влаштовує своє особисте життя,

– сказала Слава.