Слава з "НеАнгелів" невиразно прокоментувала розлучення: Тут могла б бути сумна цитата

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Слава Камінська
Слава Камінська / Instagram / @babaslavka

Учасниця дуету "НеАнгели" Слава Камінська в переддень розгляду заяви про розлучення опублікувала веселий знімок і незвичайно прокоментувала його, невиразно вказавши на непорозуміння у сім''ї.

Про розлучення Едгара і Слави Камінських заговорили близько тижня тому. На сайті Подільського районного суду з'явилася заява, позивачем у якій виступив відомий пластичний хірург. Самі ж зірки жодного разу не прокоментували розлучення, однак часто публікують знімки на своїх сторінках в соціальних мережах, завуальовано коментуючи їх.

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Днями Едгар Камірнський оприлюднив веселий знімок із сином, який підписав словами: "Усе до кращого". А напередодні Слава поповнила свою Instagram-сторінку не менш потішною світлиною, двозначно прокоментувавши її.

На цьому місці могла б бути ЧБшечка (чорно-біле фото, – LifeStyle 24), під нею сумна цитата, зі стратегічно завуальованим меседжем, спрямованим в цільову аудиторію. Але ... Людина собаці друг, а зомбі зомбі зомбі,
– написала Слава Камінська.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові розлучення
Джерело: LifeStyle 24
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