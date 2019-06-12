Слава з "НеАнгелів" невиразно прокоментувала розлучення: Тут могла б бути сумна цитата

Учасниця дуету "НеАнгели" Слава Камінська в переддень розгляду заяви про розлучення опублікувала веселий знімок і незвичайно прокоментувала його, невиразно вказавши на непорозуміння у сім''ї.

Про розлучення Едгара і Слави Камінських заговорили близько тижня тому. На сайті Подільського районного суду з'явилася заява, позивачем у якій виступив відомий пластичний хірург. Самі ж зірки жодного разу не прокоментували розлучення, однак часто публікують знімки на своїх сторінках в соціальних мережах, завуальовано коментуючи їх.

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Днями Едгар Камірнський оприлюднив веселий знімок із сином, який підписав словами: "Усе до кращого". А напередодні Слава поповнила свою Instagram-сторінку не менш потішною світлиною, двозначно прокоментувавши її.

На цьому місці могла б бути ЧБшечка (чорно-біле фото, – LifeStyle 24), під нею сумна цитата, зі стратегічно завуальованим меседжем, спрямованим в цільову аудиторію. Але ... Людина собаці друг, а зомбі зомбі зомбі,

– написала Слава Камінська.