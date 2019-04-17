Слава з "НеАнгелів" оголила пишні груди в сексуальному вбранні: 18+

Популярна українська співачка Слава Камінська, яка є однією з солісток гурту "НеАнгели", розбурхала мережу гарячими знімками. На знімках артистка показала пишний бюст у сексапільному одязі.

Слава Камінська полюбляє дивувати своїх прихильників яскравими та звабливими образами. Співачка часто постає у мережі в приталених сукнях з пікантним декольте та купальниках. Чергові світлини Слави з "НеАнгелів" викликали справжній фурор у її блозі.

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Цього разу артистка постала перед підписниками її Instagram-сторінки у білій сукні із золотим принтом. Вбрання Слави Камінської мало сексуальну зону декольте, в якій було видно пишні груди без бюстгальтера. Сміливий образ вона доповнила хвилястим волоссям та макіяжем.

"Всім відоме залізне правило: до вас ставляться так, як ви самі до себе. Якщо не можете сказати про себе: "Я така класна?", то й інші не можуть сказати цього про вас", – поділилась Слава Камінська.

Окрім цього, зірка приміряла стильний леопардовий купальник. У ньому Слава Камінська також підкреслила пишні форми, які викликали шквал компліментів. Прихильники співачки засипали її компліментами та емоджі.