Слава з "НеАнгелів" похизувалася звабливою фігурою у леопардовому купальнику: фото

Співачка Слава Камінська, яка виступає у складі популярного гурту "НеАнгели", днями приголомшила новиною про розставання з пластичним хірургом Едгаром. Після інформації про розлучення артистка почала активно демонструвати своє життя у соціальних мережах, зокрема, показувати сміливі фотографії у купальниках.

Нові звабливі знімки Слава Камінська опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Зірка з "НеАнгелів" показала дві світлини з різними фільтрами, які вона зробила, позуючи в басейні. На дружині пластичного хірурга трендовий купальник з популярним анімалістичним принтом – леопардовим.

"Коли смуток видно вам крізь окуляри, тоді вам в стрічку дупа у сумному леопарді. Який відтінок смутку більше вам до душі: 1 чи 2?" – додала артистка у підписі.

Слава Камінська / Instagram / @babaslavka

Не менш інтригуючим стало фото Камінської в Instagram-Stories, датоване 27 червням 2019 року, з квітами. Шанувальники намагаються дізнатися, чи це Едгар зробив подарунок матері його дітей, або інша людина. Наразі Слава не розкриває додаткових подробиць стосовно особистого життя.



Слава Камінська / Instagram / @babaslavka

Що відомо про розлучення Слави і Едгара Камінських?Весілля Едгара та Слави відбулось 16 липня 2014 року, після якого закохані часто з'являлись на світських заходах, демонструючи сімейну ідилію. Наразі подружжя виховує двох спільних дітей – 4-річного Леонарда і 3-річну Лауру.



Однак 5 червня на сайті Подільського районного суду з'явилась заява на розлучення. Її подав Едгар Камінський 19 квітня. У день розгляду заяви пластичний хірург вперше підтвердив розлучення.За словами Едгара, він вперше подав заяву на розлучення ще у 2017 році. Однак через півроку, напередодні судового процесу, вирішив дати собі другий шанс, який протривав лише 2 роки.



У день, коли був запланований судовий розгляд, ніхто з подружжя не з'явився на засіданні. Наразі розгляд перенесли на 1 липня. Відомо, що пара прагне уникнути в цій ситуації розголосу, тому наступне засідання буде закритим.