Слідами Кевіна з "Сам удома": Маколей Калкін та інженер NASA створили бомбу для крадіїв посилок

Відомий американський актор Маколей Калін, який здобув всесвітню знаменитість завдяки ролі Кевіна МакКалістера з фільму "Сам удома" втілив вигадані витівки у реальність. І байдуже, що йому вже не 8 років. Тим паче, якщо справа піде на благо і допомога знадобилася самому інженеру NASA.

Ми впевнені, що немає такої людини, яка б не бачила фільму "Сам удома" і не захоплювалася сміливістю та винахідливістю маленького Кевіна МакКалістера. Однак, якщо насправді над сюжетом працювали сценаристи, то через 29 років Маколей Калкін зміг застосувати кмітливі навички у реальному житті.

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Річ у тім, що колишній інженер Nasa Марк Робер запропонував відомому актору об'єднатися, аби створити пастку для викрадачів посилок. Така ідея прийшла йому в голову після того, як з його ґанку хтось поцупив його пакунок.

В результаті, Марк Робер та Маколей Калкін вирішили провчити негідників, посилаючись на сценарій фільму "Сам удома" У відеоролику, опублікованому на ютуб-каналі, голлівудський актор з'являється у кадрі з добре відомим усім ватманом і продуманим планом. Після чого герої ролика починають працювати над пасткою.

Вони створили пристрій, після відкриття якого на людину посипляться блискітки та розповсюджуватиметься неприємний запах. Автори ідеї замаскували посилки під коробки з навушників і залишали їх на порогах будинків, обладнаних відеокамерами.

Дивіться відео з пасткою від Маколея Калкіна та інженера NASA, аби побачити реакцію злодіїв: