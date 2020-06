У Голлівуді не припиняють дивувати рішеннями, пов'язаними з масштабними протестами проти расизму у США. Так, представники серіалу "30 потрясінь" (30 Rock) заявили, що 4 епізоди стрічки невдовзі зникнуть з усіх стрімінгових платформ.

Рішення каналу NBC

Станеться це вже до кінця червня 2020 року, повідомляє Vulture. Причиною такого рішення став блекфейс – грим, який використали коміки для карикатурного зображення темношкірої людини. Ці кадри обурили людей, які засипали телеканал NBC і творців серіалу "30 потрясінь" гнівними коментарями. Після хвилі хейту у Голлівуді прийняли рішення зняти з показу 4 епізоди успішного телепроєкту.

За словами акторки і продюсерки Тіни Фей, користувачі стрімінгових платформ Hulu і Amazon Prime більше не зможуть переглядати кілька серій "30 потрясінь". Зокрема, у 3 сезоні видалять епізод Believe in the Stars, у 5 – Christmas Attack Zone та Live Show, а у 6 – Live From Studio H. У кожній з цих серій є сцени з блекфейсом.

"Ми вважаємо, що епізоди за участю акторів, які змінюють расу, найкраще вивести з обігу. Прошу вибачення за біль, який вони заподіяли. Я дякую NBCUniversal за виконання цього прохання", – розповіла Тіна Фей.

Що відомо про серіал "30 потрясінь"

Це комедійний проєкт, який транслювали на американських телеканалах з 2006 до 2013 року. За сюжетом, команда сценаристів популярного шоу The Girlie Show» отримує нового керівника – Джека Донагі. І з того часу вони переживуть не один курйозний інцидент, адже бос взяв на роботу божевільного коміка Трейсі Джордана. В офісі починається справжній хаос: сценаристи об'єднуються проти свого керівника і готові на все, аби повернути звичні тихі будні.

Дивіться трейлер до серіалу "30 потрясінь": відео

Що сталось з фільмом "Віднесені вітром"

Раніше світ сколихнула новина про редагування культової стрічки "Віднесені вітром". На хвилі протестів у США, спровокованих вбивством темношкірого чоловіка Джеймса Флойда, у стрічці побачили сцени расизму. Мова йде про спілкування та поводження з нянею Скарлетт О'Хари – Маммі.

Представники HBO Max одразу відреагували на скандал. Вони зняли з показу "Віднесені вітром" та повернули фільм з поясненнями експертки про расизм у США.