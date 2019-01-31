Слідом за "Богемною рапсодією": у Голлівуді знімуть фільм про The Beatles

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Легендарне фото рок-гурту
Легендарне фото рок-гурту / biography.com

Новозеландський режисер Пітер Джексон, відомий роботою над трилогіями "Володар перснів" та "Гобіт", зніме документальний фільм про процес запису останнього альбому легендарного британського гурту The Beatles. Йдеться про платівку Let it be, якій у 2019 році виповнюється 50 років.

У майбутньому фільмі Джексона з'являться кадри, які записали для телевізійного документального фільму ще у 1969 році. Тоді стрічка так і не вийшла на екрани. За однією з версій – через те, що у ній присутні сцени, під час яких музиканти конфліктують між собою, розповіли у BBC.

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Та матеріали 1969 року таки стали основою для фільму "Let It Be", який вийшов після розпаду гурту роком пізніше.

The Beatles
Кадри з фільму "Let It Be"

У своїй стрічці новозеландський режисер використає 55 годин архівних записів.

"Я не музичний експерт, але The Beatles – це єдина музика, яку я люблю", – розповідав він раніше.

The Beatles
The Beatles у студії звукозапису в 1969 році

Цікаво те, що одразу після прем'єри стрічки Джексона на екрани вийде й відновлена версія оригінальної стрічки, яка завжди викликала інтерес у шанувальників гурту.

Інформації про назву фільму та дату його прем'єри поки що немає.

Це немов машина часу, яка перенесе нас назад у 1969 рік. Ми маємо можливість опинитися в студії й спостерігати за чотирма товаришами, які разом створюють неймовірну музику,
– описав майбутню стрічку Джексон.

Зазначимо, що це – не перший документальний проект режисера. У 2018 році вийшла його стрічка "Вони не постаріють" про Першу світову війну.

Теги: LifeStyle Кіно Музика Beatles
Джерело: Lifestyle
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