Слідом за голлівудськими колегами: Меттью Мак-Конагі зареєструвався в інстаграмі

У день свого 50-річчя актор опублікував перше відео в соціальній мережі. Менше, ніж за добу на зірку підписалося понад 600 тисяч користувачів.

Голлівудські актори активно здобувають популярність на просторах соціальних мереж. Можливо, на таке рішення Меттью Мак-Конагі надихнула саме зірка серіалу "Друзі". Дженніфер Еністон менше ніж за місяць спромоглася набрати понад 18 мільйонів читачів і очолила рейтинг найпопулярніших артистів в соцмережах.

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4 листопада, у день свого 50-річчя, Меттью Мак-Конагі опублікував перше відео в інстаграмі. Менше, ніж за добу допис набрав майже мільйон переглядів та 16 тисяч коментарів.

Я хочу, щоб люди бачили мене, коли переходять на мою сторінку. Це моя перша спроба поділитися собою і своїми поглядами зі світом, і я трохи нервую з цього приводу. Я знаю, що хочу мати монолог, але невпевнений, що хочу мати діалог. Мені цікаво побачити, чи розважить це вас, змусить залислитися чи розчулить – сподіваюсь, що все й одразу,

– відверто заявив актор у відеозаписі.

У шапці профілю Мак-Конагі розгорнуто описав свої інтереси, здивувавши користувачів деякими подробицями біографії.

Чоловік. Батько. Актор. Міністр культури. Професор. Креативний директор. AustinFC. JKLivin. Експерт з консервації,

– зазначив актор.

Голлівудський актор встиг потішити шанувальників ще одним дотепним відео у своїй інстаграм-історії. Він чарівно усміхається та наспівує кумедну мелодію.



Кадр з відеоісторії Меттью Мак-Конагі / Instagram /@officiallymcconaughey

Що відомо про Меттью Мак-Конегі?Це американський актор, сценарист, режисер і продюсер. Спочатку зарекомендував себе як актор в комедійному амплуа. Йому належать головні чоловічі ролі в низці романтичних комедій, включаючи "Весільний переполох", "Як позбутися хлопця за 10 днів", "Кохання та інші неприємності". У другому десятилітті XXI століття Мак-Конегі перейшов до великих драматичних ролей, отримавши багато нагород і теплі відгуки від кінопреси. За роль у драмі "Далласький клуб покупців" отримав Золотий глобус, премію Гільдії кіноакторів США та Оскар. Журнал People в 2005 році визнав його найсексуальнішим чоловіком зі всіх, що нині живуть.