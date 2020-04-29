Слідом за Меган Маркл: принц Гаррі знявся у спецвипуску мультфільму

Герцоги Сассекські у Голлівуді не витрачають час марно. Стало відомо, що принц Гаррі взяв участь у створенні спецвипуску мультфільму "Томас і його друзі". До цього Меган Маркл озвучувала кінострічку для компанії Disney.

Легендарному британському мультфільму "Томас і його друзі" виповнюється 75 років! З цієї нагоди автори телепроєкту запланували кілька сюрпризів. Зокрема, за даними CNN, на глядачів очікуватиме спеціальне відеозвернення принца Гаррі. Фрагмент запису вже з'явився у мережі, що викликало жваве обговорення.

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"З приємністю згадую, як сам ріс разом з "Томасом і його друзями" і подорожував з ними різними місцями. Дуже пишаюся тим, що запрошений брати участь у ювілейному епізоді мультсеріалу", – зазначив принц Гаррі.

У центрі сюжету ювілейного випуску мультфільму – подорож паровозика Томаса до Лондона. Там улюблений персонаж дітей має виконати важливу місію: відвезти керівника залізниці Топгема Гетта за нагородою до Букінгемського палацу. Тому у новому епізоді глядачі зможуть побачити не тільки пригоди улюблених героїв, але й персонажа Її Величності Єлизавети ІІ та принца Чарльза.

Саме тому Гаррі став запрошений гість запису "Томаса і його друзів". У ролику внук королеви Єлизавети ІІ розповість про історію мультфільму та дасть відповідь на важливе питання: "Чому паровозик поїхав саме у Лондон?" Прем'єра мультфільму запланована на 30 квітня. Транслювати мультик буде стрімінгова компанія Netflix.

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Відколи принц Гаррі та Меган Маркл склали королівські обов'язки, увага західних ЗМІ до пари тільки посилилась. Все тому, що журналістам, як і громадськості цікаво, яку ж роботу герцоги Сассекські мають після "звільнення". Так, Меган Маркл ще з серпня 2019 року почала співпрацю з кіностудією Disney. Наразі на екрани вже вийшов документальний фільм про слонів, який вона озвучила. А от чи стане тепер і принц Гаррі частинкою Голлівуду – наразі невідомо.