Цьогоріч 19 липня місто Вітебськ у Білорусі приймав учасників Міжнародного фестивалю мистецтв "Слов'янський базар-2020". Серед учасників події була і 18-річна українка Еліна Іващенко – переможниця шоу "Голос. Діти" 3 сезон. Яке місце зайняла дівчина і хто став переможцем конкурсу – читайте на LifeStyle 24.

Найбільшу підтримку і слова похвали від журі 19 липня на гала-концерті отримали представники таких країн, як Білорусь, Боснія і Герцеговина, Казахстан, Україна і Литва. Володарем гран-прі за підсумками двох днів конкурсу став учасник з Білорусі Роман Волознев. Крім статуетки і диплому він отримав чек на 20 тисяч доларів.

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Наступні три не менш престижні нагороди за вокальні таланти отримали Еліна Іващенко з України (приз – 15 тисяч доларів), Кароліна Линдо з Литва (10 тисяч доларів) та Івона Одіцкі з Боснії і Герцеговини і Хансултан з Казахстану (по 2,5 тисячі доларів). Окрім грошової винагороди, українська співачка отримала спеціальний приз президента Білорусі "Слов'янська надія". Відомо, що Еліна Іващенко виконувала знамениту українську пісню "Ой, у вишневому саду".

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Що відомо про Еліну Іващенко?

Представницею від України на фестивалі в Білорусі стала переможниця третього сезону вокального талант-шоу "Голос. Діти" і десятого сезону шоу "X-Фактор". Дівчина також була учасницею Національного відбору України на Євробачення-2020, але пройти у фінал співачці не вдалось. Раніше Еліна отримувала українську відзнаку "Вибір року-2017" та мала гран-прі на Всеукраїнському фестивалі "Чорноморські ігри-2018".



Щодо дитинства та юності зірки, то Еліна Іващенко народилась у 2002 році на Київщині у місті Бровари. Вона є сиротою, тому змалку її виховували бабуся з дідусем. Дівчина навчалась у Броварській музичній школі та Київському інституті музики імені Глієра Рейнгольда Моріцевича. Дівчина неодноразово виступала на одній сцені з відомими українськими виконавцями та записувала пісні. Одна з таких – музика і саундтрек до одного з українських фільмів у співпраці з композитором Русланом Квінтою.

В рамках "Слов'янського базару 2020", який триває з 13 по 22 липня, також було проведено концерт під назвою "З Україною в серці". На ньому в якості зіркових гостей виступили такі українські виконавці, як гурт KAZKA, Тіна Кароль, Ірина Білик, Микола Гнатюк, Таїсія Повалій, Володимир Данилець і Володимир Мойсенко, квартет "Гетьман", KADI, проект LUIKU та інші. Концерт проходив 18 липня, де зібрались сотні глядачів. На "Слов'янському базарі 2020" загалом також було багато відвідувачів, які практично не мали на собі масок і не було збережно соціальної дистанції.

Додамо, що тривалий час у Білорусі не запроваджували карантинні обмеження через пандемію коронавірусу, адже очільник країни Олександр Лукашенко не бачив серйозної загрози. Дійшло навіть до того, що підписали петицію, у якій закликали владу ввести карантин. Сам президент заявляв, що коронавірус у Білорусі подоланий і хоч боротьба ще триває, проте про перемогу з недугою вже можна говорити. Раніше він розповідав, що подолати COVID-19 можна горілкою та трактором, а носіння дітьми масок у школах називав дурістю. Станом на 20 липня, кількість офіційно зафіксованих хворих складає 66 тисяч осіб.