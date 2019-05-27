Сльози та розчарування: як актори "Гри престолів" реагували на сценарій фінального сезону

Автори популярного серіалу "Гра престолів" (Game of Thrones) після публікування останній епізодів саги відкрили таємничість щодо зйомок. У мережі показали документальний фільм, у якому видно першу реакцію акторів на фінал кінострічки.

Телеканал HBO продовжує підкорювати прихильників новою інформацією про сагу. Так, автори показали документальний фільм під назвою "Гра престолів: останній дозор" (Game of Thrones: The Last Watch). Фільм триває 2 години та показує залаштунки фентезійного проекту.

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Режисером кінострічки стала британка Джині Фінлей. Вона вирішила показати всіх прихильникам "Гри престолів" усю знімальну групу, яка працювала над створенням серіалу та залишилась невідомого громадськості. Окрім цього, режисер розсекретила місця, де знімався фінальний сезон саги.

Проте не захопливі розповіді привернули увагу користувачів мережі, а перша реакція голлівудських акторів на прочитаний сценарій "Гри престолів". Ключові сцени вони перечитували із захопленням, бо й самі не могли передбачити, як сценаристи продовжать лінію їхніх героїв. Та несподівані рішення викликали різні емоції.

Так, Емілія Кларк, яка зіграла "Матір Драконів" Дейенеріс Таргарієн, сповзла зі стільця від прочитаного, а Кіт Харінгтон (Джон Сноу) настільки емоційно відреагував на фінал саги, що взявся за голову та не стримував свого розпачу.

Kit Harington’s reaction to learning Jon kills Daenerys #TheLastWatch pic.twitter.com/wiweUFOUdR — Game of Thrones Memes (@IronThroneMemes) 27 травня 2019 р.

Водночас те, що саме Мейсі Вільямс (Ар'я Старк) отримала важливу місію у фінальних епізодах "Гри престолів" викликала в акторів радість. Особливо її підтримала подруга та сестра у серіалі Софі Тернер (Санса Старк).

THE CAST FINDING OUT ARYA IS THE ONE WHO KILLS THE NIGHT KING & THEY ALL CHEER FOR HER!️ #GamefThrones #TheLastWatch pic.twitter.com/bIUDYC3Due — JESSICA (@Scavenger_Jess) 27 травня 2019 р.

Актор Конлет Хілл не стримав свого розпачу від сюжетної лінії свого персонажа – Лорда Варіса. Він кинув на стіл сценарій від обурення.

Дивіться трейлер до документального фільму "Гра престолів: останній дозор": відео

Що таке "Гра престолів"?

Фентезійний серіал, створений на основі циклу романів "Пісні льоду і полум'я" телеканалом НВО. Хоч автор циклу Джордж Мартін написав перший роман у 1996 році, серіал вийшов на екрани лише через 15 років – у 2011 році. Однак події саги вже обігнали сюжетні лінії, які описані в книгах. Тому шостий, сьомий та восьмий (останній) сезони серіалу базуються на чернетках книг, які ще не з'явились на прилавках книгарень.



Прем'єра фінального 8 сезону серіалу "Гра престолів" відбулась на телеканалі HBO 14 квітня 2019 року. Згідно з анонсом, серіал буде містити всього 6 серій тривалістю близько 7 годин.