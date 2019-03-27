Слуга народу 3 сезон 1 серія: онлайн

1 серія третього сезону політичного серіалу "Слуга народу" вийшла на екрани 27 березня. Чим продовжилась історія Василя Голобородька – дивіться на нашому сайті.

Сотні шанувальників очікували на вихід першої серії 3 сезону політичного комедійного серіалу "Слуга народу". Довгоочікувана прем'єра відбулась у середу, 27 березня. За сюжетом, головний герой Василь Голобородько замість кабінету на Банковій потрапив до в'язниці, а його місце зайняв політичний опонент.

Читайте також: "Слуга народу 3": дата прем'єри та сюжет популярного серіалу

Перша серія ж комедійного серіалу вийшла на екрани в 2015 році. У серіалі "Слуга народу" зіграли актори "Студії "Квартал 95" і відомі українські артисти. У листопаді 2017 вийшла остання 24-та серія другого сезону.

Слуга народу 3 сезон 1 серія: дивіться онлайн:

Що таке "Слуга народу 3"? В основі сюжету комедійного серіалу – історія звичайного шкільного вчителя Василя Голобородька, якого майстерно зіграв Володимир Зеленський. За випадком долі, українці обирають саме його президентом. Відтак несподівано країну очолив чоловік, який живе у звичайній квартирі спального району столиці, їздить в маршрутці на роботу та не має десятки охоронців.



Головний герой усвідомлює всі проблеми суспільства, адже добре знає, як отримувати зарплату в 5 тисяч гривень та позичати гроші. Саме тому Василь Голобородько починає роботу, яка має призвести до того, щоб простий вчитель жив як президент. Однак таке прагнення глава держави не може реалізувати через чиновників-хабарників та прогнилої наскрізь системи. Зіткнувшись із рядом проблем, Василь Голобородько береться за нелегку справу – вводить кардинальні зміни.