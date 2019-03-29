Слуга народу 3 сезон 3 серія: онлайн

3 серія третього сезону відомого політичного серіалу "Слуга народу" з'явилась на українських екранах 28 березня. Що робитиме Василь Голобородько, перебуваючи не на своєму місці– в кріслі президента – ви побачите на нашому сайті.

Третя серія знаменитого серіалу "Слуга народу" стала не менш очікуваною, ніж попередні дві, на вихід яких чекали майже 1,5 року. Прем'єра третього сезону відбулась 27 березня. У перших двох серіях можна було побачити, як місце головного героя – вчителя Василя Голобородька – зайняв його опонент, кинувши чинного президента натомість у в'язницю.

Читайте також: Слуга народу 3 сезон 2 серія: онлайн

Перша серія серіалу вийшла на екрани ще в 2015 році і відтоді впевнено завоювала увагу та любов прихильників. У комедійному серіалі "Слуга народу" зіграли як актори "Студії "Квартал 95", так і відомі українські артисти. Варто додати, що листопаді 2017 року вийшла остання 24-та серія другого сезону. Які події відбулись в третій серії 3 сезону "Слуги народу" – дивіться вже зараз.

Слуга народу 3 сезон 3 серія: дивіться онлайн:

Читайте також: Слуга народу 3 сезон 1 серія: онлайн

Що таке "Слуга народу 3"?В основі сюжету комедійного серіалу – історія звичайного шкільного вчителя Василя Голобородька, якого майстерно зіграв Володимир Зеленський. За випадком долі, українці обирають саме його президентом. Відтак несподівано країну очолив чоловік, який живе у звичайній квартирі спального району столиці, їздить в маршрутці на роботу та не має десятки охоронців.



Головний герой усвідомлює всі проблеми суспільства, адже добре знає, як отримувати зарплату в 5 тисяч гривень та позичати гроші. Саме тому Василь Голобородько починає роботу, яка має призвести до того, щоб простий вчитель жив як президент. Однак таке прагнення глава держави не може реалізувати через чиновників-хабарників та прогнилої наскрізь системи. Зіткнувшись із низкою проблем, Василь Голобородько береться за нелегку справу – вводить кардинальні зміни.