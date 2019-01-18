"Слуга народу 3": дата прем'єри та сюжет популярного серіалу

Політичний серіал "Слуга народу" отримав чималу популярність в Україні. Наразі автори проекту готують до виходу новий 3 сезон. У мережі названо дату прем'єри.

Що таке "Слуга народу 3"

В основі сюжету комедійного серіалу – історія звичайного шкільного вчителя Василя Голобородька, якого майстерно зіграв Володимир Зеленський. За випадком долі, українці обирають саме його президентом. Відтак несподівано країну очолив чоловік, який живе у звичайній квартирі спального району столиці, їздить в маршрутці на роботу та не має десятки охоронців.

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Головний герой усвідомлює всі проблеми суспільства, адже добре знає, як отримувати зарплату в 5 тисяч гривень та позичати гроші. Саме тому Василь Голобородько починає роботу, яка має призвести до того, щоб простий вчитель жив як президент. Однак таке прагнення глава держави не може реалізувати через чиновників-хабарників та прогнилої наскрізь системи. Зіткнувшись із рядом проблем, Василь Голобородько береться за нелегку справу – вводить кардинальні зміни.

Запланована дата прем'єри

Мережу вже підкорив трейлер до серіалу "Слуга народу 3", а сотні прихильників очікують на продовження політичної історії. За словами авторів, прем'єра запланована на березень 2019 року.

Серіал "Слуга народу 3": дивіться відео трейлеру

До слова, перша серія комедійного серіалу вийшла на екрани в 2015 році. У серіалі "Слуга народу" зіграли актори "Студії "Квартал 95" і відомі українські артисти. У листопаді 2017 вийшла остання 24-та серія другого сезону.