Службовий роман після "Богемної рапсодії": Рамі Малек зустрічається з Люсі Бойнтон

З початку нового року в Голлівуді стартував новий сезон нагородження в галузі кіно. Так, 3 січня актори отримували відзнаки на кінофестивалі в Палм-Спрінг. На урочистий вечір головний герой фільму "Богемна рапсодія" Рамі Малек прийшов зі своєю колегою Люсі Бойнтон, чим офіційно підтвердив чутки про їхній роман.

На кінофестивалі, що відбувся в Каліфорнії 3 січня, з'явилося чимало знаменитостей, серед яких Емілі Блант, Ірина Шейк, Бредлі Купер, Емма Стоун та інші зірки. Однак найбільшого обговорення зазнав Рамі Малек, який здобув всесвітню популярність після гри у фільмі "Богемна рапсодія".

Читайте також: Як дві краплі: фото дівчини Брукліна Бекхема порівняли з його зірковою мамою

Після отримання нагороди, хлопець подякував режисерам, знімальній групі, а також своїй дівчині, якою виявилася його колега по знімальному майданчику Люсі Бойнтон.

Спасибі тобі, Люсі Бойнтон. Ти була моєю спільницею, моєю довіреною особою, ти – моя любов. Я дуже тебе ціную,

– проголосив зі сцени Рамі Малек.

24-річна американська акторка зіграла дівчину та майбутню дружину Фредді Мерк'юрі у фільмі "Богемна Рапсодія". Чутки про їхній роман з'явилися навесні 2018 року, однак актори вміло приховали свої стосунки, оприлюднивши їх на початку нового року.



Рамі Малек і Люсі Бойнтон на кінофестивалі в Каліфорнії / Getty Images

Варто додати, в житті Рамі це вже другий службовий роман. Його попередні стосунки були з акторкою Поршею Даблдей, з якою вони разом знімалися у фільмі "Містер Робот". Однак в 2017 році пара заявила про розставання.