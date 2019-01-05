Службовий роман після "Богемної рапсодії": Рамі Малек зустрічається з Люсі Бойнтон

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Рамі Малек і Люсі Бойнтон
Рамі Малек і Люсі Бойнтон / Getty Images

З початку нового року в Голлівуді стартував новий сезон нагородження в галузі кіно. Так, 3 січня актори отримували відзнаки на кінофестивалі в Палм-Спрінг. На урочистий вечір головний герой фільму "Богемна рапсодія" Рамі Малек прийшов зі своєю колегою Люсі Бойнтон, чим офіційно підтвердив чутки про їхній роман.

На кінофестивалі, що відбувся в Каліфорнії 3 січня, з'явилося чимало знаменитостей, серед яких Емілі Блант, Ірина Шейк, Бредлі Купер, Емма Стоун та інші зірки. Однак найбільшого обговорення зазнав Рамі Малек, який здобув всесвітню популярність після гри у фільмі "Богемна рапсодія".

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Після отримання нагороди, хлопець подякував режисерам, знімальній групі, а також своїй дівчині, якою виявилася його колега по знімальному майданчику Люсі Бойнтон.

Спасибі тобі, Люсі Бойнтон. Ти була моєю спільницею, моєю довіреною особою, ти – моя любов. Я дуже тебе ціную,
– проголосив зі сцени Рамі Малек.

24-річна американська акторка зіграла дівчину та майбутню дружину Фредді Мерк'юрі у фільмі "Богемна Рапсодія". Чутки про їхній роман з'явилися навесні 2018 року, однак актори вміло приховали свої стосунки, оприлюднивши їх на початку нового року.

Рамі Малек Фреді Меркурі актори Богемна рапсодія
Рамі Малек і Люсі Бойнтон на кінофестивалі в Каліфорнії / Getty Images

Варто додати, в житті Рамі це вже другий службовий роман. Його попередні стосунки були з акторкою Поршею Даблдей, з якою вони разом знімалися у фільмі "Містер Робот". Однак в 2017 році пара заявила про розставання.

Теги: LifeStyle Голлівуд Зіркові романи
Джерело: Lifestyle
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