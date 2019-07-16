Слава з "НеАнгелів" святкує день народження: відео з дочкою

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Слава Камінська
Слава Камінська / Instagram / @babaslavka

У вівторок, 16 липня, популярна українська співачка та учасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська святкує свій день народження. Артистці, яка днями розлучилася зі своїм чоловіком пластичним хірургом Едгаром Камінським, виповнилося 35 років.

На честь свого дня народження Слава опублікувала кумедне відео на своїй сторінці в Instagram. 

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На короткому ролику спільна дочка Камінських, 3-річна Лаура у великих навушниках-вушках танцює під пісню Артура Пірожкова – "Зацепила". 

У підписі співачка розповіла, що святкує свій день народження.

"Привіт 35! Дякую всім, хто був у минулому році і залишився у цьому. Люблю", – додала вона.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

 

У коментарях армія шанувальників зірки зворушливо привітали Камінську зі святом. "35 для такого вогню це дрібниця, з днем народження! Будьте щасливі завжди і всюди", "З днем народження, крута руда бестія", "Нехай життя підносить лише приємні сюрпризи", – пишуть користувачі у мережі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

 

 

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Зіркові мами
Джерело: LifeStyle 24
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