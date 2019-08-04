Баклажани з сиром фета: рецепт приготування
В сезон дозрівання баклажанів часто хочеться приготувати незвичну запашну страву. Для цього чудово підійде закуска по-середземноморськи.
Кулінарні блогери радять спробувати приготувати баклажани з сиром фетою, що можуть посмакувати навіть найвибагливішим гурманам. Рецепт страви досить простий, тому українські господині мають змогу його вітворити на своїх кухнях.
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Баклажани з сиром фета: рецепт / Фото: Cuisineaz
Інгредієнти:
2 баклажана,
150 г сиру фети,
100 г оливок без кісточок,
кріп,
1 зубчик часнику,
2-3 ст.л. оливкової олії,
сіль, перець.
Як приготувати баклажани з сиром фета
2. У блендері змішайте оливки, часник, кріп, сир та оливкову олію. Не варто одразу ж додавати спеції до начинки, оскільки фета є досить соленою, тому спершу спробуйте її на смак. До суміші додайте дрібку меленого перцю.
3. На пательні просмажте баклажан до золотистого кольору. Після охолодження загорніть в нього начинку. Подавайте страву з помідорами чи іншими овочами.