Баклажани з сиром фета: рецепт приготування

4462 Читать новость на русском
Смачні баклажани з сиром фета: простий рецепт страви
Смачні баклажани з сиром фета: простий рецепт страви / nadialim.com

В сезон дозрівання баклажанів часто хочеться приготувати незвичну запашну страву. Для цього чудово підійде закуска по-середземноморськи.

Кулінарні блогери радять спробувати приготувати баклажани з сиром фетою, що можуть посмакувати навіть найвибагливішим гурманам. Рецепт страви досить простий, тому українські господині мають змогу його вітворити на своїх кухнях. 

Читайте також: Картопляна запіканка з м'ясом: рецепт смачної вечері за годину

Баклажани з сиром фета: рецепт
Баклажани з сиром фета: рецепт / Фото: Cuisineaz

Інгредієнти: 
2 баклажана, 
150 г сиру фети, 
100 г оливок без кісточок, 
кріп,
1 зубчик часнику,
2-3 ст.л. оливкової олії,
сіль, перець.

Як приготувати баклажани з сиром фета

1. Для приготування страви помийте баклажан та наріжте його тонкими смужками. Посоліть та відставте овоч на 15-20 хвилин. 

2. У блендері змішайте оливки, часник, кріп, сир та оливкову олію. Не варто одразу ж додавати спеції до начинки, оскільки фета є досить соленою, тому спершу спробуйте її на смак. До суміші додайте дрібку меленого перцю. 

3. На пательні просмажте баклажан до золотистого кольору. Після охолодження загорніть в нього начинку. Подавайте страву з помідорами чи іншими овочами. 

blog_ava
Прогноз погоди на 4 серпня: доволі прохолодно та рясні дощі
сьогодні
3030
Теги: LifeStyle Food and Drinks Здорове харчування
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Легенда українського кіно: 17 цікавих фактів про Івана Миколайчука
3 серпня 15:10 Легенда українського кіно: 17 цікавих фактів про Івана Миколайчука
Юліана Вінтюк 4825
Куди піти у Варшаві: добірка місць, що закохують з першого погляду
2 серпня 20:03 Куди піти у Варшаві: добірка місць, що закохують з першого погляду
Альона Захарова 723
Фільми серпня: топ-7 неймовірних прем'єр, які не можна пропустити
2 серпня 19:00 Фільми серпня: топ-7 неймовірних прем'єр, які не можна пропустити
Марта Вересюк 1539
Zaxidfest 2019: програми, учасники та ціни на квитки
2 серпня 17:20 Zaxidfest 2019: програми, учасники та ціни на квитки
511
Наталії Могилевській – 44: Топ-5 маловідомих фактів про співачку
2 серпня 14:09 Наталії Могилевській – 44: Топ-5 маловідомих фактів про співачку
9697
Новини
Більше новин
Залиште відгук