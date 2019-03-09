Смерть 19-річної переможниці Мiss Teenager Лотте ван дер Зеє: останні дні життя моделі у фото

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Останні дні життя моделі Лотте ван дер Зеє у фото
Останні дні життя моделі Лотте ван дер Зеє у фото / Instagram / @lotte_zee

У Нідерландах померла перспективна модель та переможниця конкурсу краси Мiss Teenager Universe-2017 Лотте ван дер Зеє. Дівчина була не тільки манекенницею, але й активним блогером. Журналісти LifeStyle 24 вирішили показати, якими були останні дні життя Лотте ван дер Зеє у знімках.

Юна модель та переможниця конкурсу краси померла 6 березня. За словами батьків Лотти ван дер Зеє, перед смертю модель відпочивала на гірськолижному курорті в Австрії. Вже вдома їй раптово стало погано, після чого вона пережила серцевий напад. Родичі знайшли непритомну Лотту в її кімнаті та надали їй екстрену медичну допомогу. 

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Понад тиждень нідерландські медики намагались врятувати 19-річну Мiss Teenager Universe, однак після штучної коми в неї поступово відмовили всі органи. Тому батьки Лотти ван дер Зеє прийняли нелегке рішення про відключення її від апаратів штучного підтримання життя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений LOTTE VAN DER ZEE (@lotte_zee)

Згідно з блогом Лотти ван дер Зеє, дівчина полюбляла подорожувати та знаходила навіть у буденних речах щастя. З підписниками в Instargram вона активно ділилась знімками, тому після її смерті батьки опублікували останнє фото, зроблене друзями дівчини на курорті. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений LOTTE VAN DER ZEE (@lotte_zee)

Журналісти LifeStyle 24 вирішили показати читачам, наскільки життєрадісною була модель та як вона додавала барв до своїх буднів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений LOTTE VAN DER ZEE (@lotte_zee)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений LOTTE VAN DER ZEE (@lotte_zee)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений LOTTE VAN DER ZEE (@lotte_zee)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений LOTTE VAN DER ZEE (@lotte_zee)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений LOTTE VAN DER ZEE (@lotte_zee)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений LOTTE VAN DER ZEE (@lotte_zee)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений LOTTE VAN DER ZEE (@lotte_zee)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений LOTTE VAN DER ZEE (@lotte_zee)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений LOTTE VAN DER ZEE (@lotte_zee)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений LOTTE VAN DER ZEE (@lotte_zee)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений LOTTE VAN DER ZEE (@lotte_zee)

 

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Теги: LifeStyle Мода Конкурс краси Втрати Нідерланди Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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