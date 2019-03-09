Смерть 19-річної переможниці Мiss Teenager Лотте ван дер Зеє: останні дні життя моделі у фото

У Нідерландах померла перспективна модель та переможниця конкурсу краси Мiss Teenager Universe-2017 Лотте ван дер Зеє. Дівчина була не тільки манекенницею, але й активним блогером. Журналісти LifeStyle 24 вирішили показати, якими були останні дні життя Лотте ван дер Зеє у знімках.

Юна модель та переможниця конкурсу краси померла 6 березня. За словами батьків Лотти ван дер Зеє, перед смертю модель відпочивала на гірськолижному курорті в Австрії. Вже вдома їй раптово стало погано, після чого вона пережила серцевий напад. Родичі знайшли непритомну Лотту в її кімнаті та надали їй екстрену медичну допомогу.

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Понад тиждень нідерландські медики намагались врятувати 19-річну Мiss Teenager Universe, однак після штучної коми в неї поступово відмовили всі органи. Тому батьки Лотти ван дер Зеє прийняли нелегке рішення про відключення її від апаратів штучного підтримання життя.

Згідно з блогом Лотти ван дер Зеє, дівчина полюбляла подорожувати та знаходила навіть у буденних речах щастя. З підписниками в Instargram вона активно ділилась знімками, тому після її смерті батьки опублікували останнє фото, зроблене друзями дівчини на курорті.

Журналісти LifeStyle 24 вирішили показати читачам, наскільки життєрадісною була модель та як вона додавала барв до своїх буднів.