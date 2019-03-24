Смерть Кіта Флінта: учасники гурту The Prodigy звернулись до прихильників

Родичі музиканта Кіта Флінта готуються до прощання з артистом, яке заплановане на 29 березня. Водночас учасники групи The Prodigy запросили прихильників приєднатись до церемонії та по-особливому провести свого кумира в останню путь.

Відповідне оголошення музиканти розмістили на офіційній сторінці у Twitter. Сама церемонія прощання з Кітом Флінтом буде відкрита тільки для найближчих родичів та друзів, однак все буде відтворюватись за допомогою динаміків, встановлених ззовні. Окрім цього, учасники The Prodigy запропонували прихильникам долучитись до жалобної процесії та провести артиста в останню путь.

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Запрошуємо шанувальників вишикуватися уздовж шляху проходження процесії, яка стартує о 15:00 у п'ятницю, 29 березня, в місті Брейнтрі (графство Ессекс), щоб проводити оваціями в останню путь Кіта,

– написали музиканти, додавши до допису карту з маршрутом.

Fans are invited to line the procession route, starting at 3pm in Braintree, Essex on Fri 29th March, to pay their final respects & 'raise the roof' for Keef!

If anyone wishes to lay flowers or tributes these should be sent to St Mary's church in Bocking, no later than 2pm Friday pic.twitter.com/cMTDv2jKi9 — The Prodigy (@the_prodigy) 23 березня 2019 р.

Вокаліст The Prodigy Кіт Флінт помер вранці 4 березня. Його тіло знайшли у власному будинку у Норт Енд , що у графстві Ессекс. На час смерті знаменитому музиканту було 49 років.

За словами представника поліції Ліндсі Чаффі, у місцевому шпиталі провели попереднє обстеження. Згодом медики оприлюднили офіційну причину смерті – асфіксію. Відтак доведено, що Кіт Флінт вчинив самогубство та повісився у власному маєтку.

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