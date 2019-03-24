Смерть Кіта Флінта: учасники гурту The Prodigy звернулись до прихильників

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Смерть Кіта Флінта: учасники гурту The Prodigy звернулись до прихильників
Смерть Кіта Флінта: учасники гурту The Prodigy звернулись до прихильників / variety.com

Родичі музиканта Кіта Флінта готуються до прощання з артистом, яке заплановане на 29 березня. Водночас учасники групи The Prodigy запросили прихильників приєднатись до церемонії та по-особливому провести свого кумира в останню путь.

Відповідне оголошення музиканти розмістили на офіційній сторінці у Twitter. Сама церемонія прощання з Кітом Флінтом буде відкрита тільки для найближчих родичів та друзів, однак все буде відтворюватись за допомогою динаміків, встановлених ззовні. Окрім цього, учасники The Prodigy запропонували прихильникам долучитись до жалобної процесії та провести артиста в останню путь.

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Запрошуємо шанувальників вишикуватися уздовж шляху проходження процесії, яка стартує о 15:00 у п'ятницю, 29 березня, в місті Брейнтрі (графство Ессекс), щоб проводити оваціями в останню путь Кіта,
– написали музиканти, додавши до допису карту з маршрутом. 

Вокаліст The Prodigy Кіт Флінт помер вранці 4 березня. Його тіло знайшли у власному будинку у Норт Енд, що у графстві Ессекс. На час смерті знаменитому музиканту було 49 років. 

За словами представника поліції Ліндсі Чаффі, у місцевому шпиталі провели попереднє обстеження. Згодом медики оприлюднили офіційну причину смерті – асфіксію. Відтак доведено, що Кіт Флінт вчинив самогубство та повісився у власному маєтку. 

Що відомо про смерть Кіта Флінта: дивіться відео

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Музика Втрати
Джерело: LifeStyle 24
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