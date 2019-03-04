Смерть Люка Перрі: реакція соцмереж

Про смерть американського актора Люка Перрі повідомила низка світових ЗМІ, зокрема британське видання BBC. За словами публіциста актора, Перрі помер у Лос-Анджелесі в оточенні своєї сім'ї та друзів на 53-му році життя.

Вранці середи, 27 лютого 2019 року, до служби порятунку надійшов дзвінок з дому знаменитості. Медики терміново виїхали на місце і відвезли Перрі до найближчої лікарні. У зірки стався інсульт. Кілька днів потому, медики повідомили, що Люк Перрі впав у кому.

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За дивним збігом обставин, інсульт у Перрі стався саме того дня, коли телекомпанія Fox оголосила, що займеться перезапуском серіалу "Беверлі-Хіллз 90210" та випустила перший тизер. На превеликий жаль, актор так і не вийшов з коми та помер 4 березня.

Сумна звістка миттю облетіла соцмережі. Колеги по цеху – зірки Голлівуду, висловили свої співчуття родині Люка Перрі.

Ніколас Остін – Джуліан із "Холм одного дерева" прокоментував у Twitter:

"Який чоловік! #LukePerry ти був добрим та щедрим. Ніколи тебе не забуду."

What a guy! #LukePerry your kindness and generosity, I will never forget. pic.twitter.com/eKK1PFjACw — AUSTIN NICHOLS (@AustinNichols) March 4, 2019

Моллі Рінгволд – Мері Ендрюс у "Рівердейл"

"Моє серце розбите. Я так багато сумую за тобою, Люк Перрі. Посилаю всю свою любов до вашої родини. ️ #LukePerry

My heart is broken. I will miss you so much Luke Perry. Sending all my love to your family. ️ #LukePerry — Molly Ringwald (@MollyRingwald) March 4, 2019

Брендон Раут – актор серії фільмів від Марвел

"Я не знав його добре, але іноді мав можливість провести з деякий час з #LukePerry. Він був люб'язним та м'яким. Я відчував його вдячність до шанувальників. Це завжди викликало у мене велику повагою та захоплення. Багато любові і молитов до його сім'ї."

I didn’t know him well, but on occasion had the opportunity to spend some time with #LukePerry @ CW events. He was kind & soft spoken. I felt his appreciation for fans & for being a working actor.

This left me w/ much respect & admiration.



Much love & prayers to his family. — Brandon Routh (@BrandonJRouth) March 4, 2019

Деніел Ньюман – саунд-мейкер серіалу "Беверлі Гіллз: 90210"

"RIP Люк Перрі. Я виріс, дивився і надихався. Ще такий молодий. Цінуймо кожну мить життя сьогодні! Це так швидко! #LukePerry"

RIP Luke Perry. I grew up watching and inspired. Still So young. Man everyone Value Life and today! It's so fast!! ️ #LukePerry pic.twitter.com/ZzKpGMBrXI — Daniel Newmaη (@DanielNewman) March 4, 2019

Джим Бівер – актор культової "Санта Барбари"

"Спочивай з миром, друже. Занадто рано."

RIP my friend. Too soon. #LukePerry — Jim Beaver (@jumblejim) March 4, 2019

Кейтлін Робертсон – Клер Арнольд у "Беверлі Гіллз: 90210"

"Як молода дівчина з Гамільтона Онтаріо, що вийшла у світ завдяки культовому серіалі, Люк підтримував мене з першого дня. Моє серце розривається. ️ #lukeperry # 90210"

As a young girl from Hamilton Ontario coming onto the biggest show in the world mid stream, Luke welcomed me from day one. My heart breaks. ️ #lukeperry #90210 pic.twitter.com/8QA4SEipqB — kathleen robertson (@kathleenrobert7) March 4, 2019

Маїм Бялик – Еммі у "Теорії великого вибуху"

"Спочивай з миром, Люк Перрі."

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