Смерть Люка Перрі: реакція соцмереж
Про смерть американського актора Люка Перрі повідомила низка світових ЗМІ, зокрема британське видання BBC. За словами публіциста актора, Перрі помер у Лос-Анджелесі в оточенні своєї сім'ї та друзів на 53-му році життя.
Вранці середи, 27 лютого 2019 року, до служби порятунку надійшов дзвінок з дому знаменитості. Медики терміново виїхали на місце і відвезли Перрі до найближчої лікарні. У зірки стався інсульт. Кілька днів потому, медики повідомили, що Люк Перрі впав у кому.
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За дивним збігом обставин, інсульт у Перрі стався саме того дня, коли телекомпанія Fox оголосила, що займеться перезапуском серіалу "Беверлі-Хіллз 90210" та випустила перший тизер. На превеликий жаль, актор так і не вийшов з коми та помер 4 березня.
Сумна звістка миттю облетіла соцмережі. Колеги по цеху – зірки Голлівуду, висловили свої співчуття родині Люка Перрі.
Ніколас Остін – Джуліан із "Холм одного дерева" прокоментував у Twitter:
"Який чоловік! #LukePerry ти був добрим та щедрим. Ніколи тебе не забуду."
Моллі Рінгволд – Мері Ендрюс у "Рівердейл"
"Моє серце розбите. Я так багато сумую за тобою, Люк Перрі. Посилаю всю свою любов до вашої родини. ️ #LukePerry
Брендон Раут – актор серії фільмів від Марвел
"Я не знав його добре, але іноді мав можливість провести з деякий час з #LukePerry. Він був люб'язним та м'яким. Я відчував його вдячність до шанувальників. Це завжди викликало у мене велику повагою та захоплення. Багато любові і молитов до його сім'ї."
Деніел Ньюман – саунд-мейкер серіалу "Беверлі Гіллз: 90210"
"RIP Люк Перрі. Я виріс, дивився і надихався. Ще такий молодий. Цінуймо кожну мить життя сьогодні! Це так швидко! #LukePerry"
Джим Бівер – актор культової "Санта Барбари"
"Спочивай з миром, друже. Занадто рано."
Кейтлін Робертсон – Клер Арнольд у "Беверлі Гіллз: 90210"
"Як молода дівчина з Гамільтона Онтаріо, що вийшла у світ завдяки культовому серіалі, Люк підтримував мене з першого дня. Моє серце розривається. ️ #lukeperry # 90210"
Маїм Бялик – Еммі у "Теорії великого вибуху"
"Спочивай з миром, Люк Перрі."
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