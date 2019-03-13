Смерть Люка Перрі: як пройшли останні хвилини зірки "Беверлі-Гіллз, 90210" перед госпіталізацією

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Помер Люк Перрі: якими були останні хвилини перед смертю
Помер Люк Перрі: якими були останні хвилини перед смертю / www.dailymail.co.uk

Несподівана смерть голлівудського актора Люка Перрі, який зіграв роль Ділана Маккея у серіалі "Беверлі-Гіллз, 90210", сколихнула весь світ. Його наречена Венді Медісон Бауер досі оговтується та зізнається, що з коханим провела найщасливіші роки свого життя. Водночас у мережі з'явилась інформація про останні хвилини перед госпіталізацією актора.

За інформацією The Daily Mail, виклик до служби порятунку був здійснений з будинку зірки в Шерман-Оукс, штат Каліфорнія. Хто викликав медиків до розкішного маєтку, наразі невідомо. Схвильована жінка благала, щоб лікарі поквапились та "натиснули на газ" авто. Очевидиці порадили "залишатися там, де вона була, прибрати всіх тварин з кімнати, якщо такі були присутні, і перетелефонувати, якщо стан Перрі погіршиться".

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52-річного Люка Перрі доправили до шпиталю за 9 хвилин і 46 секунд, адже при інсульті кожна секунда може стати порятунком. Коли медики прибули до маєтку зірки, він був при свідомості та міг говорити. Потім стан здоров'я актора різко погіршився, а лікарі змушені були підключити його до апаратів штучного підтримання життя. 

Що відомо про смерть Люка Перрі

Голлівудського актора Люка Перрі госпіталізували з інсультом 27 лютого. Медики каліфорнійської клініки майже тиждень боролись за життя знаменитості, однак 4 березня родичі оголосили про його смерть. Помер Люк Перрі у колі найближчих родичів – дітей, нареченої Венді Медісон Бауер, екс-дружини Мінні Шарп та матері. Інсайдери західних ЗМІ розповіли, що родичі актора дали згоду на відключення його від апаратів штучного підтримання життя.

За збігом обставин, Люк Перрі потрапив до госпіталю, де він знімався у серіалі "Рівердейл" (2017-2019). Окрім цього, інсульт у зірки стався саме в той день, коли кіностудія Fox оголосила про перезапуск серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210".

Все своє майно голлівудський актор заповів дітям. Люк Перрі склав відповідні документи ще у 2015 році, коли у нього були підозри на онкохворобу. У заповіті немає жодної згадки про наречену Венді Медісон Бауер. Попри це жінка дала щемливий коментар, зазначивши, що з коханим провела найщасливіші роки свого життя. 

Останні 11,5 років з Люком були найщасливішими в моєму житті, і я рада, що провела цей час з ним. Хочу подякувати його дітям, сім'ї і друзям за їх любов і підтримку. Ми знайшли розраду один в одному і в усвідомленні того, що в нашому житті присутня ця незвичайна людина. Його дуже не вистачає,
– зазначила Венді Медісон Бауер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wendy Madison Bauer - Luke’s fiancée breaks her silence to PEOPLE after Luke’s passing: “The countless, heartwarming stories of Luke’s generosity and kindness have been a great source of solace during this difficult time.” “The past 11½ years with Luke were the happiest years of my life, and I am grateful to have had that time with him,” she continues. “I also want to thank his children, family, and friends for their love and support. We have found comfort in one another and in the knowledge that our lives were touched by an extraordinary man. He will be dearly missed.” ️ #lukeperry #wendymadisonbauer #riplukeperry #angel

Допис, поширений ️ In Memory Of Luke Perry ️ (@lukeperrydaily)

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд Втрати
Джерело: 24 Канал
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