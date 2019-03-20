Смерть Юлії Началової: батько співачки розповів про її лікування

Раптова смерть російської співачки Юлії Началової сколихнула ЗМІ. Артистка померла у віці 38 років, що збентежило громадськість. Вперше новину вирішили прокоментувати родичі зірки, зокрема, її батько Віктор Началов.

В інтерв'ю журналістам "Комсомолькая правда" він вирішив розповісти про причини смерті російської співачки та процес її лікування. Не оминув чоловік і питань про чутки, які охопили мережу. Зокрема, родич зірки спростував інформацію про вовчак.

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Батько загиблої артистки назвав причину її смерті: в його доньки сталося зараження крові, через що серце не витримало та зупинилось. За словами родича артистки, Юлія Началова запізно звернулась до медиків, що, зрештою, стало її фатальною помилкою.

Справа не в лікарях... У Юлі була ранка на великому пальці правої ноги. Як мозоль. Дуже сильно натерла. Вона хотіла її сама підлікувати... Загалом, ногу почистили, думав, через кілька днів поїдемо додому. А вже абсцес пішов – зараження крові. Вночі швидше в іншу лікарню її перевезли, де апаратура краща. Після першого удару вона впоралася, а другого не витримала... Серце не витримало... Пізно звернулася,

– розповів Віктор Началов.

Батько Юлії Началової додав, що його донька рідко скаржилась на стан здоров'я та казала, що біль в нозі – це дурниця, яка скоро мине. Вона ставила не ефективні примочки та не ділилась з родичами деталями лікування. Тому Віктор Началов впевнений: якби не самолікування, були б шанси врятувати співачку.

Окрім цього, чоловік зізнався, що в його доньки були завищені показники цукру, що не сприяло її одужанню. Після нескладної операції Юлія Началова почувалась краще та навіть відповідала на електронні листи. А всього за кілька днів померла у шпиталі.

Був значний показник цукру в крові. Лікарям вдалося його знизити. У госпіталі їй зробили операцію на нозі. І не така складна операція – розрізали ногу, почистили. Після цього вона бадьора була, весела. Дивлюся, вона всім вже СМС шле, посміхається. Вона ще пожартувала: "Тату, не переживай, співати буду",

– згадав Віктор Началов.

За його словами, подагра могла розвинутись у зірки на фоні швидкого схуднення. Свого часу Юлія Началова відмовилась від їжі та мала діагноз "анорексія". Можливо, втрата ваги спровокувала розвиток подагри.

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Співачку Юлію Началову, яка виступала на окупованих територіях України, госпіталізували 11 березня. За попередньою інформацією, лікарі виявили червоний вовчак, двосторонню пневмонію, сепсис і гангрену. 38-річну росіянку підключили до апарату штучної вентиляції легенів, а згодом ввели у стан медикаментозної коми. 16 березня 2019 року родичі та представники повідомили про смерть Юлії Началової.