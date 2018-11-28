Смертельний політ: непристебнутий турист на дельтаплані пролетів на висоті 1000 метрів – відео

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Екстремальний випадок в Швейцарії
Екстремальний випадок в Швейцарії / Скріншот з відео

Американець Кріс Гурський під час відпустки у Швейцарії ледь не здійснив свою останню подорож в житті. Через неуважність інструктора турист здійснив політ на дельтаплані без страхувальних ременів. Максимальна висота, над якою пролетів нажаханий чоловік, становила близько 1200 метрів.

Екстремальний політ тривав дві більше двох хвилин і весь цей час американець ледь тримався руками за поручні літального пристрою та за тіло інструктора. Коли ж пілот зрозумів, що трапилась халепа, він ніяк не міг приземлитись через пориви вітру та розгін дельтаплану. Чоловіки летіли поміж гір над лісами та будинками на неймовірній висоті.

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Ситуація закінчилась щасливо і турист зміг цілим долетіти до землі. Щоправда, він відбувся деякими травмами: переломом зап'ястя правої руки і розривом сухожилля біцепса лівої руки. Відео з камери GoPro, що кріпилась з двох боків до дельтаплана, вже з’явилось в мережі і його переглянуло майже 5 мільйонів разів.

 

Теги: LifeStyle Подорожі Курйозні новини екстрим
Джерело: 24 канал
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